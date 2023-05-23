Станом на 23 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться вісім ворожих кораблів, з яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі нині перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 21 судно, з них 5 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 45 суден, з них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Окрім цього, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби, 22 травня, відбулось понад 30 бойових зіткнень на Лиманському, Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.