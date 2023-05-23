Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі нині перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 21 судно, з них 5 продовжили рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря – 45 суден, з них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Окрім цього, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зауважимо, раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби, 22 травня, відбулось понад 30 бойових зіткнень на Лиманському, Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- Станом на 23 травня через російські обстріли без електропостачання залишились понад 20 населених пунктів та дві шахти у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
- У ніч з 21 на 22 травня сили ППО знищили російський літак Су-35. Його, ймовірно, було збито над Чорним морем.
- Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмута. ЗСУ контролюють околиці міста.
- 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.