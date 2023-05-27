У тимчасово окупованому Криму російські загарбники виставили експонати, викрадені з історико-археологічного заповідника "Кам’яна могила", що знаходиться у Запорізькій області.

Джерело: Центр національного спротиву.

Зазначається, що в кримському музеї-заповіднику “Херсонес Таврійський” окупанти відкрили виставку зі 120 археологічними артефактами, які вивезли з музею “Кам’яна могила”, що розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними ЦНС, в січні 2023 року призначена окупаційною адміністрацією “директорка” музею “Херсонес Таврійський” Олена Морозова повідомляла, що з Криму виїхала делегація, щоб вивчити фонди заповідника “Кам’яна могила”.

Аналогічні процеси відбуваються і з Бердянським художнім музеєм, з якого, російські загарбники вже почали вивозити найцінніші картини.

Нагадаємо, що росіяни вивезли до Криму 15 тисяч експонатів Херсонського художнього музею перед його деокупацією ЗСУ.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни росіяни вивезли з України десятки тисяч культурних цінностей, процес повернення може тривати роками. Про точну кількість таких предметів стане відомо лише згодом.

За словами заступниці міністра культури та інформаційної політики України Катерини Чуєвої, зараз тривають роботи з уточнення цифр, принаймні в тих місцях, які доступні після деокупації. Нині мовиться про десятки тисяч переміщених предметів, якщо говорити тільки про державну частину музейного фонду.

Катерина Чуєва зауважила, що визначення точної кількості вкраденого Росією “є складним і тривалим процесом”. Росіяни вивозили не лише предмети мистецтва, а й документацію, що ускладнило процес відновлення. За словами заступниці міністра, це дуже кропітка робота і вона займає час, оскільки колекції великі.

У Мінкульті також не знають, наскільки швидко будуть повернуті всі культурні цінності України.

“Навіть якщо ми точно знаємо, де знаходяться усі ці предмети, і якщо немає добровільного акта повернення, то такі процеси через судові розгляди можуть тривати дуже довго. Ми говоримо про роки. Будемо сподіватися, що не про десятиліття”, – пояснила Чуєва.

ДОВІДКА. Національний історико-археологічний заповідник “Кам’яна могила” — визначна пам’ятка древньої культури в Україні поблизу Мелітополя у Запорізькій області. Входить до переліку “семи чудес” України.