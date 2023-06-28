Джерело: Центр національного спротиву

Відомо, що росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні, який ще восени минулого року ввів на тимчасово окупованих територіях президент РФ Володимир Путін.

При цьому російська сторона заблокувала виїзд до України. Тим самим дітей використовують як заручників аби змусити виїхати їх батьків за ними.

Також в ЦНС нагадали, що політика викрадення дітей для подальшої їх асиміляції є “ознакою геноциду нації, адже направлена на знищення її самоідентифікації”.

Варто додати, що за офіційними даними України, під час війни з тимчасово окупованої Росією території загарбники депортували 16 000 дітей, багато з яких були відправлені друзями і родичами, які прагнуть збагатитися за рахунок “усиновлення”.

ДОВІДКОВО. 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.