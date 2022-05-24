Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На нових фото, зроблених супутником Maxar Technologies 19 та 21 травня 2022 року, видно два кораблі під прапором РФ – “Матрос Позиніч” та “Матрос Кошка” – які завантажують викраденим в Україні зерном.

На сайті з відстеження суден MarineTraffic.com повідомляється, що обидва російські кораблі з українським зерном вже покинули порт у Севастополі.

Так, корабель “Матрос Позиніч” пливе Егейським морем, прямуючи до Бейрута. Щодо “Матрос Кошка”, то цей корабель все ще перебуває у водах Чорного моря.

Сказати точно, що судна заповнені викраденим українським зерном, важко, однак точно відомо, що окупований Росією Крим не дає таких урожаїв зерна, на відміну від Херсонської чи Запорізької областей, які зараз також під російською окупацією.

Українська влада та представники промисловості повідомили, що російські окупанти вже викрали все зерно з декількох сховищ на тимчасово окупованих територіях, та вивезли його до Криму.

Зазначається, що на початку травня корабель “Матрос Позиніч” вже намагався вивезти вкрадене українське зерно до Єгипту, проте після попереджень офіційного Києва російський корабель повернули з Олександрії. Йому також заборонили в’їзд до Бейруту і, зрештою, “Матрос Позиніч” пришвартувався у Латакії (Сирія).