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Росіяни заливають бетоном тіла загиблих у Маріупольському драмтеатрі. Запах намагаються усунути хлоркою

У зруйнованому Драмтеатрі Маріуполя російські окупанти заливають бетоном тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.

Середа, 31 серпня 2022, 13:05
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Про це повідомила пресслужба СтратКому Збройних сил України у Telegram.

Місцеві мешканці на правах анонімності зазначили, що вони тиждень “кукують”, сидячи склавши “лапки”: “Ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів [у будівлі], там треба хлорку і тільки потім бетон; якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону”, — розповіли місцеві, остерігаючись за власне життя.

За їх словами, будівельникам наказали не підіймати галасу й не витягувати трупи, а “тихо бетонувати”.

ДОВІДКА. Нагадаємо, 16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців.

Вранці 17 березня завали почали розбирати. Було відкрито один вихід, з якого вийшло не менше 130 людей. За їх оцінками, у бомбосховищі драмтеатру, де вони ховались від російських обстрілів та бомбардувань, залишилось щонайменше 1300 людей.

25 березня у Маріупольській міській раді заявили, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Вже у червні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупаційна влада міста планує провести вистави у знищеному Драмтеатрі. Вони мають намір відкрити новий сезон з 10 вересня.

Теги: війна, Драмтеатр, загиблі, звірства росіян, Маріуполь, окупація, російська агресія, російсько-українська війна, тіла загиблих

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