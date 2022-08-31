Росіяни заливають бетоном тіла загиблих у Маріупольському драмтеатрі. Запах намагаються усунути хлоркою

Про це повідомила пресслужба СтратКому Збройних сил України у Telegram.
Місцеві мешканці на правах анонімності зазначили, що вони тиждень “кукують”, сидячи склавши “лапки”: “Ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів [у будівлі], там треба хлорку і тільки потім бетон; якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону”, — розповіли місцеві, остерігаючись за власне життя.
За їх словами, будівельникам наказали не підіймати галасу й не витягувати трупи, а “тихо бетонувати”.
ДОВІДКА. Нагадаємо, 16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців.
Вранці 17 березня завали почали розбирати. Було відкрито один вихід, з якого вийшло не менше 130 людей. За їх оцінками, у бомбосховищі драмтеатру, де вони ховались від російських обстрілів та бомбардувань, залишилось щонайменше 1300 людей.
25 березня у Маріупольській міській раді заявили, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
Вже у червні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупаційна влада міста планує провести вистави у знищеному Драмтеатрі. Вони мають намір відкрити новий сезон з 10 вересня.
- Міжнародна організація Amnesty International, яка займалась розслідуванням знищення Маріупольського драматичного театру, на основі зібраних доказів дійшла висновку, що російські військові свідомо скинули на театр бомбу, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
- У Маріуполі окупаційна влада планує провести вистави у знищеному Драмтеатрі. Вони мають намір відкрити новий сезон з 10 вересня.