Росіяни заливають бетоном тіла загиблих у Маріупольському драмтеатрі. Запах намагаються усунути хлоркою

Про це повідомила пресслужба СтратКому Збройних сил України у Telegram.

Місцеві мешканці на правах анонімності зазначили, що вони тиждень “кукують”, сидячи склавши “лапки”: “Ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів [у будівлі], там треба хлорку і тільки потім бетон; якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону”, — розповіли місцеві, остерігаючись за власне життя.

За їх словами, будівельникам наказали не підіймати галасу й не витягувати трупи, а “тихо бетонувати”.

ДОВІДКА. Нагадаємо, 16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців.