Російські військові намагалися завдати удару по Зміїному та провести розвідку, аби перешкодити встановленню українського прапора на острові.

Про це повідомила голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері телемаратону.

За її словами, російські війська намагалися провести авіаційну розвідку та вдарити по острову. Проте, через загрозу використання ЗСУ свого озброєння проти росіян, “вони свої наміри відкоригували й поки що тримаються трохи далі”.

Наразі прапор України перебуває на острові та “чекає свого часу”.

“Прапор на острові знаходиться, чекає свого часу. Інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів. Вони намагалися провести авіаційну розвідку й уразити”, — зазначила Гуменюк.

Раніше Збройні сили Україні завдавали потужних ударів по острову та знищували техніку окупантів. У результаті Міноборони РФ заявило, що вивело гарнізон нібито як “крок доброї волі”.