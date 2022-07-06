Про це повідомила голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері телемаратону.
За її словами, російські війська намагалися провести авіаційну розвідку та вдарити по острову. Проте, через загрозу використання ЗСУ свого озброєння проти росіян, “вони свої наміри відкоригували й поки що тримаються трохи далі”.
Наразі прапор України перебуває на острові та “чекає свого часу”.
“Прапор на острові знаходиться, чекає свого часу. Інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів. Вони намагалися провести авіаційну розвідку й уразити”, — зазначила Гуменюк.
Раніше Збройні сили Україні завдавали потужних ударів по острову та знищували техніку окупантів. У результаті Міноборони РФ заявило, що вивело гарнізон нібито як “крок доброї волі”.
Проте вже наступного дня ворожі сили, які поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами, завдали удару по Зміїному. Вони застосували літаки Су-30, щоб обстріляти його фосфорними бомбами, де нібито “завершили виконання завдань”.
Ще раз окупанти обстріляли Зміїний вже 3 липня. Ворог застосував бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30. Загалом було завдано двох ударів бомбами.
4 липня після кількамісячної російської окупації, острів Зміїний повернувся під юрисдикцію України. На ньому підняли державний прапор.
- Також Сполучені Штати Америки випустили колекційну монету номіналом $100 під назвою “Острів Зміїний”. Вона присвячена українським воїнам, які боролись проти російських окупантів за звільнення острова.