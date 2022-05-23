Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Резніченко зазначив, що на Дніпропетровщині 23 травня – неспокійний день із нескінченних тривог.
“У нас одразу чотири вечірні “прильоти”. Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах”, – заявив він.
За його словами, є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Про те, коли саме поновлять рух, голова ОДА не повідомив.
Окрім цього, внаслідок обстрілів у 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна. Водночас люди не постраждали.
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