23 травня російські війська обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Внаслідок удару чотирьох ракет є серйозні руйнування залізничної колії, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Резніченко зазначив, що на Дніпропетровщині 23 травня – неспокійний день із нескінченних тривог.

“У нас одразу чотири вечірні “прильоти”. Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах”, – заявив він.

За його словами, є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Про те, коли саме поновлять рух, голова ОДА не повідомив.

Окрім цього, внаслідок обстрілів у 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна. Водночас люди не постраждали.