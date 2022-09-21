Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram.

Росіяни обстріляли Київський район міста, за попередньою інформацією, житлові будинки не постраждали. Водночас внаслідок атаки почалась пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях поруч із будинками.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

В ніч на 21 вересня ворог завдав чотири ракетних удари по Холодногірському районі Харкова. Один із них припав на пустир біля приватних будинків. А ще один – на інфраструктурний об’єкт – там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель, зазначив Терехов.

Вдень 21 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Є прильоти по об’єктах інфраструктури.