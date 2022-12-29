Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

“З ракетами у мамкиних терористів якось не дуже клеїться — запустили з півночі ще мопеди. Ну-ну”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.

Зокрема російські ракети були збиті над Києвом та Сумщиною. Також відомо, що уламки російської ракети впали на приватну будівлю та автомобіль у Дарницькому районі Києва. Крім того, майже весь Львів знеструмлено на тлі масованих ракетних атак з боку РФ. Також у міста ймовірні перебої з водопостачанням. У Харкові під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки пролунала серія вибухів. Попередньо, є влучання.