В Amnesty International заявили, що російські армійці, які знущалися з українських військовополонених повинні бути притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляють #Букви.

Amnesty International Україна

30.07.2022 р.

У відповідь на відео, на якому російські солдати, очевидно, каструють українського військовополоненого, затуливши йому рот і зв‘язавши руки за спиною, Марі Стразерс, директорка Amnesty International у Східній Європі і Центральній Азії, заявила:

“Цей жахливий напад є ще одним очевидним прикладом повної зневаги до людського життя і гідності зі сторони російських військ. Усі особи, які підозрюються у кримінальному правопорушенні, повинні бути притягнуті до відповідальності за наявності достатніх допустимих доказів і після справедливого судового розгляду в цивільному суді без застосування смертної кари”.

Amnesty International задокументувала злочини відповідно до міжнародного права з початку повномасштбаної війни Росії проти України, зокрема масові вбивства полонених підтримуваними Росією сепаратистськими силами на сході України та позасудові страти українських цивільних осіб російськими військами.

“Міжнародне право чітко визначає: військовополонені не повинні піддаватися ніяким формам тортур або жорстокого поводження, і їм повинен бути наданий негайний доступ до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Відповідальна сторона повинна повною мірою поважати права військовополонених відповідно до Женевських конвенцій”.

Довідка. Згідно з інформацією у ЗМІ, жахливі кадри були спочатку розміщені на проросійському каналі у Telegram, а потім почали масово поширюватися у соціальних мережах. На відео чоловік у російській формі й чорному капелюсі використовує лезо, щоб, швидше за все, каструвати чоловіка в українській військовій формі, поки той притиснутий до землі зі зв’язаними за спиною руками.

Усі матеріали Amnesty International про порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, скоєних під час повномасштабної війни в Україні, доступні за посиланням.

Нагадаємо, увечері 28 липня у мережі з’явилось відео, на якому російські армійці канцелярським ножем каструють українського військовополоненого. На жорстке поводження з військовополоненим вже зреагували українські та іноземні посадовці, журналісти та активісти.