Про це Олег Скрипка повідомив в Instagram.
“Орки-мародери у селі Козаровичі, що біля Бучі, вломились і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені. Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа (вартість його робіт становить близько $15000 – ред.), мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві”, – зазначив музикант.
Співак переконаний, що найголовніше – аби ворог назавжди пішов з нашої землі. Усе решта – можна відбудувати та відновити.
Він також подякував захисникам України, котрі завзято обороняють країну.
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