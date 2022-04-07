Про це Олег Скрипка повідомив в Instagram.

“Орки-мародери у селі Козаровичі, що біля Бучі, вломились і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені. Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа (вартість його робіт становить близько $15000 – ред.), мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві”, – зазначив музикант.