Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Згідно з інформацією Посту регулювання руху суден “Південний” та служби капітана порту Південної філії ДП “АМПУ”, о 12:55 на якірній стоянці №358 сталося влучення ракети в кормову частину теплоходу “NAMURA QUEEN”.

Відомо, що судно під прапором Панами прямувало до порту “Південний” під завантаження зерна. Наразі повідомляється про виведення з ладу частини обладнання. На судні також сталась пожежа, пізніше викликали пожежний буксир “P&O STAR”, який вже висунувся на допомогу. Ситуацію контролюють.

Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомляв, бункеровщик “Міленіум Спіріт” з молдовським прапором був підбитий російським кораблем за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Наразі зв‘язку з судном немає, обставини з’ясовуються.