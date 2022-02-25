Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.
Згідно з інформацією Посту регулювання руху суден “Південний” та служби капітана порту Південної філії ДП “АМПУ”, о 12:55 на якірній стоянці №358 сталося влучення ракети в кормову частину теплоходу “NAMURA QUEEN”.
Відомо, що судно під прапором Панами прямувало до порту “Південний” під завантаження зерна. Наразі повідомляється про виведення з ладу частини обладнання. На судні також сталась пожежа, пізніше викликали пожежний буксир “P&O STAR”, який вже висунувся на допомогу. Ситуацію контролюють.
Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомляв, бункеровщик “Міленіум Спіріт” з молдовським прапором був підбитий російським кораблем за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Наразі зв‘язку з судном немає, обставини з’ясовуються.
- Нещодавно мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці у зв’язку з агресією російських військ.
- Також Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про фактичну втрату контролю над ядерними і радіаційними об’єктами у зоні відчуження, а також про збільшення рівня радіації внаслідок захоплення 24 лютого 2022 року військами Російської Федерації території зони Чорнобильської АЕС.
- Водночас Міністерство внутрішніх справ України виклало інструкцію щодо приготування коктейлю Молотова.
- Попри перші реакції світу, які могли здаватися слабкими на тлі жаху брутального нападу РФ на Україну, вчора ввечері та протягом ночі світ нарешті почав діяти.