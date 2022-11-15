Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські масовані обстріли 15 листопада показують, що насправді РФ думає про будь-які можливі мирні переговори.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Кулеба наголосив, що російські ракети зараз вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні.

“Ось що говорить Росія щодо мирних переговорів”, – констатував він.

Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Міністр закликав припинити пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми. Зазначивши, що цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів.

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський окреслив мирний план із 10 пунктів щодо припинення вторгнення РФ в Україну у відеопромові перед лідерами G20 на Балі, Індонезія.