Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Кулеба наголосив, що російські ракети зараз вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні.

“Ось що говорить Росія щодо мирних переговорів”, – констатував він.

Міністр закликав припинити пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми. Зазначивши, що цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів.

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський окреслив мирний план із 10 пунктів щодо припинення вторгнення РФ в Україну у відеопромові перед лідерами G20 на Балі, Індонезія.