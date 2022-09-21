Міжнародна федерація дзюдо (IJF) ухвалила рішення усунути від змагань спортсменів із Росії та Білорусі до січня 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міжнародної федерації дзюдо (IJF).

“Сьогодні, 21 вересня, виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо, з огляду на нинішні міжнародні обставини, з метою забезпечення захисту всіх спортсменів, вирішив не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до участі в міжнародних змаганнях з дзюдо до січня 2023 року”, – йдеться у заяві IJF.

Варто зазначити, що організатори Бостонського марафону також не дозволили жителям Росії та Білорусі брати участь у марафоні. 12 вересня офіційно почалася реєстрація на 127-й Бостонський марафон. Проте спортсмени, які проживають у Росії та Білорусі, не будуть допущені до участі у Бостонському марафоні.

Натомість організатори зазначили, що громадяни Росії та Білорусі, які на цю мить не є резидентами жодної країни, все ще можуть брати участь у змаганнях, але не зможуть виступати під прапором жодної з цих країни.Відбудеться Бостонський марафон 17 квітня 2023 року.

Крім того, стало відомо, що збірна Росії змушена пропустити футбольний чемпіонат Європи 2024 року. Команду не допустили до жеребкування відбіркового турніру. Жеребкування заплановане на другу неділю жовтня. Сам чемпіонат з футболу заплановано на літо 2024 року. Він пройде на десяти аренах Німеччини.

“Росіянам немає до чого готуватися. Як і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора!” – повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Довідка. Міжнародну федерація дзюдо (IJF) створено в липні 1951 року. Спочатку складалася з федерацій дзюдо Європи та Аргентини. Сьогодні Міжнародна федерація дзюдо нараховує 200 національних федерацій на всіх континентах. Дзюдо займаються понад 40 мільйонів людей по всьому світу.

З 2009 року IJF щорічно організовує чемпіонати світу і світові турніри з дзюдо, серед яких п’ять Гран-прі, чотири Турніри Великого Шолома, і Міжнародний турнір “Мастерс” наприкінці кожного року. На цих змаганнях дзюдоїсти можуть поборотися за місце у рейтингу найкращих дзюдоїстів світу. Штаб-квартиру федерації розташовано в Лозанні, Швейцарія.