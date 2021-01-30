Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру

Рух Black Lives Matter ("Життя чорношкірих важливі") висунули на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє The Guardian.

З такою ініціативою виступив депутат норвезького парламенту Петтер Ейде.

“Я вважаю, що одна з ключових проблем, з якими ми зіткнулися в Америці, а також в Європі та Азії, – це свого роду ескалація конфлікту, заснованого на нерівності. Black Lives Matter стало дуже важливим всесвітнім рухом по боротьбі з расовою несправедливістю”, – зазначив він.

За словами депутата, рух також допоміг підняти питання про расову несправедливості на глобальному рівні.

Рух Black Lives Matter було створено в 2013 році Алісією Гарза, Патрісс Каллорс і Опал Тометі після того, як суд виправдав патрульного Джорджа Циммермана, який застрелив темношкірого підлітка Трейвона Мартіна. Більш широку популярність рух отримав після протестів в 2014 році через загибель афроамериканців Майкла Брауна і Еріка Гарнера.

Рух також став джерелом серії глобальних протестів в 2020 році після смерті Джорджа Флойда і Бреонни Тейлор.

Номінантів на Нобелівську премію миру 2021 року можуть пропонувати до 1 лютого будь-які політики національного рівня. До кінця березня має бути готовий короткий список номінантів, переможця визначать у жовтні, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня.