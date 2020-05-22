Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Так Саакашвілі неодноразово наголошував, що вже довгий час підтримує дружні стосунки із колишнім віце-президентом, кандидатом в президенти США Джо Байденом.

Крім того, він розповів історію про те, що Байден став віце-президентом США в 2009 році незабаром після свого візиту до Грузії. Саакашвілі заявив, що “мав стосунок” до цього призначення.

“Як ми перетиналися [з Байденом] весь цей час… Коли був напад на Грузію, Барак Обама зробив заяву, яка зробила його непопулярним. Він був кандидатом в президенти, але у нього ще не було віце-президента. І Байден, як досвідчений демократ, який мене знав (ми дружили до цього років 10) прилетів до цього в Грузію. Він повернувся назад, і за 10 днів його призначили кандидатом у віце-президенти. Тобто якийсь стосунок я до цього мав”, — сказав він.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.

Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з п’ятим президентом України Петром Порошенком у тім, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка й ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена має російське коріння.