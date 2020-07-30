Про це в коментарі #Буквам сказала речниця СБУ Олена Гітлянська.

“Будемо ініціювати процес екстрадиції затриманих до України”, – зазначила Олена Гітлянська.

Напередодні стало відомо, що правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.

В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 людини, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

Як відомо, найманці ПВК “Вагнера” брали участь у військових діях на Донбасі проти українських військ, про що неодноразово повідомляла Служба безпеки України. Також ЗМІ повідомляли про участь “вагнеровців” у боях в Сирії.