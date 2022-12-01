Звернення президента опубліковане на його Telegram-каналі.
Володимир Зеленський заявив, що вони планують забезпечити для нашої держави всю повноту незалежності – зокрема і духовну.
“Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі”, – наголосив президент.
Він повідомив, що на сьогоднішньому засіданні РНБО були розглянуті численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з Росією.
У зв’язку із цим РНБО доручила Уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.
Також Рада національної безпеки та оборони дала завдання для Державної служби з етнополітики та свободи совісті забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.
Президент наголосив на необхідності перевірки наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Усім органам, до компетенції яких належить забезпечення національної безпеки, дали завдання активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.
Зеленський наголосив, що проти російських агентів у релігійній сфері будуть застосовуватися персональні санкції: “прізвища будуть оприлюднені невдовзі”.
Також очільник держав наголосив на необхідності підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті, анонсувавши реформування всієї структури.
- Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли “русскій мір”.
- 22 листопада СБУ разом з Нацполіцією та Нацгвардією провели обшук у Києво-Печерській Лаврі у межах протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Обшуки проводилися у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував дії СБУ, яка провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі, територію якої займає УПЦ МП (Московський патріархат). За його словами, обшуки у Лаврі – це “чергові воєнні дії Києва проти Російської православної церкви” (РПЦ).
- Служба безпеки України під час обшуку на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті виявила велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів.
- Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП виявлено проросійську літературу, понад 2 млн гривень, понад 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Працівники Служби безпеки України провели контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського Патріархату. Там правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.