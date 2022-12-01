У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України доручила Уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

Звернення президента опубліковане на його Telegram-каналі.

Володимир Зеленський заявив, що вони планують забезпечити для нашої держави всю повноту незалежності – зокрема і духовну.

“Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі”, – наголосив президент.

Він повідомив, що на сьогоднішньому засіданні РНБО були розглянуті численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з Росією.

У зв’язку із цим РНБО доручила Уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

Також Рада національної безпеки та оборони дала завдання для Державної служби з етнополітики та свободи совісті забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

Президент наголосив на необхідності перевірки наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Усім органам, до компетенції яких належить забезпечення національної безпеки, дали завдання активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.

Зеленський наголосив, що проти російських агентів у релігійній сфері будуть застосовуватися персональні санкції: “прізвища будуть оприлюднені невдовзі”.

Також очільник держав наголосив на необхідності підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті, анонсувавши реформування всієї структури.