Служба безпеки України перехопила документи терористичної організації так званої "ДНР", які свідчать про плани окупантів щодо залучення неповнолітніх громадян до участі у псевдореферендумі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Таким чином, загарбники намагаються розширити “електоральну базу” для підтримки кремлівського проєкту з приєднання частини сходу України до складу Російської Федерації. Згідно з отриманими матеріалами керівники окупаційної адміністрації планують залучити у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років.

Завдяки неповнолітнім “виборцям” окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу “голосів” для легітимізації фейкового плебісциту.

Щоб посилити контроль за “явкою”, неповнолітніх мають супроводжувати до “виборчих дільниць” їх батьки, опікуни або представники так званих “дитячих будинків” на тимчасово окупованій території регіону.

В СБУ зазначили, що для “збільшення показників” псевдореферендуму до нього планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до РФ.

Відповідні зміни до “виборчого процесу” московські куратори доручили внести так званій “центральній виборчій комісії ДНР”. Саме це псевдодержавне утворення підготувало проєкти відповідних документів у вигляді постанов і додатку щодо проведення фейкового голосування за участі неповнолітніх.

Правоохоронці ідентифікували всіх організаторів, встановили їх місцеперебування та задокументували злочини.

Нагадаємо, що 20 вересня “депутати” невизнаної “ЛНР” одностайно проголосували за “закон” про проведення “референдуму” щодо приєднання Луганської області до складу Російської Федерації.

Вже менш ніж через годину у ЗМІ повідомили, що “закон” про “референдум” підписав і так званий “голова” невизнаної республіки Леонід Пасічник.

Згодом “перший заступник спікера парламенту ЛНР” повідомив, що “рефередум” у псевдореспубліці проведуть у період з 23 по 27 вересня.

Варто зауважити, що про “терміновий референдум” у так званій “ЛНР” заговорили напередодні, 19 вересня. Цього ж дня бажання провести “референдум” щодо приєднання до РФ висловили й у “ДНР”. Також про терміновий “референдум” заявили у “громадській раді” тимчасово окупованої Херсонщини.