Сьогодні на Донбасі в результаті підриву на вибуховому пристрої був поранений український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення. Постраждалого оперативно було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога”, – зазначається в повідомленні.

За даними штабу, протягом доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

• двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

• в районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 9 мін;

• неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

• біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив два обстріли:

• неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 10 мін;

• в районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 2 міни, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі також нагадали, що сьогодні вночі була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань РФ. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога і вогневими засобами відбили атаку.