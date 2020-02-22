Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
“Сьогодні, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення. Постраждалого оперативно було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога”, – зазначається в повідомленні.
За даними штабу, протягом доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
• двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
• в районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 9 мін;
• неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
• біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив два обстріли:
• неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 10 мін;
• в районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 2 міни, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У штабі також нагадали, що сьогодні вночі була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань РФ. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.
Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога і вогневими засобами відбили атаку.
- 18 лютого під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). В результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.
- У Генштабі ЗСУ запевнили, що всі українські позиції після атаки окупантів на Донбасі перебувають під контролем військ України.
- Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через атаку окупантів на Донбасі.