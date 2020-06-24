Про це він заявив в коментарі “Буквам”.
На думку Гео Лероса, коментар Ірини Аллахвердієвої більше схожий на виправдання для Корнієнка та Арахамії. Крім того, відео – це ніякий не монтаж.
“У таких ситуаціях, як мені здається, просто потрібно вибачитися, а не розповідати про монтаж, це неповага до виборця”, – зазначив нардеп.
За словами Гео Лероса, сексистський образ мислення притаманний недалеким політикам.
“Повага до жінки, її професійних можливостей і здібностей – це основоположний принцип свободи і демократії. Те, що ми часто чуємо, це ознака деградуючого суспільства, це відкат до архаїчних ідей минулого”, – сказав нардеп.
Він зазначає, що в Україні у звичайних людей немає неповаги до жінок, і тому свідчення – довіра до жінок-політиків.
“У нас жінки займали найвищі посади. А ось деяким політикам потрібно скласти мандат і не ганьбити країну, вони купа випадково викинуто сміття на берег. Це не більше, ніж історична помилка”, – сказав Гео Лерос.
Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.
Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.
Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба так, баба так”.
- Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко прокоментував відео з брифінгу в Миколаєві 23 червня, де він і Давид Арахамія нібито обговорюють колегу по фракції — Ірину Аллахвердієву.
- Народний депутат від “Слуги народу” Ірина Аллахвердієва повідомила, що соратники по партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія поклялися, що на брифінгу в Миколаєві не говорили нічого з опублікованого в ЗМІ.
- Давид Арахамія заявив про те, що колеги по фракції Ірині Аллахвердієва всі роблять компліменти, а оприлюднений діалог з головою партії “Слуга народу” Олександром Корнієнком є монтажем.