"Слуга народу" Гео Лерос заявив, що вкрай негативно ставиться до слів своїх колег по фракції - Олександра Корнієнка і Давида Арахамії, які під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої.

Про це він заявив в коментарі “Буквам”.

На думку Гео Лероса, коментар Ірини Аллахвердієвої більше схожий на виправдання для Корнієнка та Арахамії. Крім того, відео – це ніякий не монтаж.

“У таких ситуаціях, як мені здається, просто потрібно вибачитися, а не розповідати про монтаж, це неповага до виборця”, – зазначив нардеп.

За словами Гео Лероса, сексистський образ мислення притаманний недалеким політикам.

“Повага до жінки, її професійних можливостей і здібностей – це основоположний принцип свободи і демократії. Те, що ми часто чуємо, це ознака деградуючого суспільства, це відкат до архаїчних ідей минулого”, – сказав нардеп.

Він зазначає, що в Україні у звичайних людей немає неповаги до жінок, і тому свідчення – довіра до жінок-політиків.

“У нас жінки займали найвищі посади. А ось деяким політикам потрібно скласти мандат і не ганьбити країну, вони купа випадково викинуто сміття на берег. Це не більше, ніж історична помилка”, – сказав Гео Лерос.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.

Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба так, баба так”.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=314375586267802