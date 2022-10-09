Під час телефонної розмови 9 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден погодилися, що останні ядерні погрози Кремля були "безвідповідальними", а його часткова мобілізація — "серйозною помилкою".

Про це пише Reuters з посиланням на пресслужбу німецького уряду.

Майже годинна телефонна розмова була зосереджена на підготовці до майбутніх зустрічей Групи семи та Групи 20, які стосуватимуться вторгнення РФ в Україну та її наслідків.

Обидва лідери домовилися ніколи не погоджуватися на анексію РФ української території, назвавши це подальшою ескалацією.

Окрім цього, вони погодилися, що часткова мобілізація РФ показала “гірку ціну”, яку росіяни повинні були заплатити за прорахунки свого президента Путіна.

“Вони розкритикували останні ядерні погрози Москви як безвідповідальні та погодилися, що такий крок матиме виключно серйозні наслідки для Росії”, – йдеться у повідомленні уряду ФРН.

Раніше колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель зазначила, що погрози російського президента Путіна застосувати у війні проти України ядерну зброю не слід недооцінювати.

Також згідно з офіційними даними ЄС, Грузії та Казахстану, близько 220 000 росіян втекли через їхні кордони після оголошення “часткової мобілізації”. ЄС заявив, що їх кількість — майже 66 000 – більш ніж на 30% більше проти попереднього тижня. РосЗМІ з посиланням на ФСБ називають ще більшу цифру відтоку населення. За їхніми даними, після призову до армії з країни виїхало більше чоловіків військового віку – 261 000 осіб, ніж брало участь у війні – за різними оцінками, від 160 000 до 190 000 осіб.