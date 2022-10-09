Про це пише Reuters з посиланням на пресслужбу німецького уряду.
Майже годинна телефонна розмова була зосереджена на підготовці до майбутніх зустрічей Групи семи та Групи 20, які стосуватимуться вторгнення РФ в Україну та її наслідків.
Обидва лідери домовилися ніколи не погоджуватися на анексію РФ української території, назвавши це подальшою ескалацією.
Окрім цього, вони погодилися, що часткова мобілізація РФ показала “гірку ціну”, яку росіяни повинні були заплатити за прорахунки свого президента Путіна.
“Вони розкритикували останні ядерні погрози Москви як безвідповідальні та погодилися, що такий крок матиме виключно серйозні наслідки для Росії”, – йдеться у повідомленні уряду ФРН.
Раніше колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель зазначила, що погрози російського президента Путіна застосувати у війні проти України ядерну зброю не слід недооцінювати.
Також згідно з офіційними даними ЄС, Грузії та Казахстану, близько 220 000 росіян втекли через їхні кордони після оголошення “часткової мобілізації”. ЄС заявив, що їх кількість — майже 66 000 – більш ніж на 30% більше проти попереднього тижня. РосЗМІ з посиланням на ФСБ називають ще більшу цифру відтоку населення. За їхніми даними, після призову до армії з країни виїхало більше чоловіків військового віку – 261 000 осіб, ніж брало участь у війні – за різними оцінками, від 160 000 до 190 000 осіб.
- Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включно зі стратегічною ядерною зброєю, може бути використана для захисту “приєднаних” окупованих територій.
- Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, але й на інші країни, зокрема на Чорноморський регіон.
- Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ядерні погрози від Кремля. За його словами, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, вона повинна пам’ятати, що ядерні ракети також є у Сполучених Штатів.
- РФ програє війну проти України, вона поки що не переможена, проте рухається в цьому напрямку, і у російського президента Володимира Путіна залишається все менше і менше карт.
- Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози щодо застосування ядерної зброї, які президент РФ Володимир Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.
- Прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс назвала ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна “брязканням зброєю”, заявивши, що такий шантаж з його боку “не спрацює”.