Джерело: пресслужба уряду Болгарії
Зауважується, що затверджений перелік за обсягом співмірний з допомогою з першого пакета, наданого рішенням тимчасового уряду від 22 грудня 2022 року.
Надання пакета допомоги “не порушуватиме стандартів збройних сил Республіки Болгарія та бойової підготовки”.
У грудні минулого року парламент Болгарії схвалив список озброєння, яке спорядить в Україну як першу військову допомогу після широкомасштабного вторгнення РФ.
Зауважимо, нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження боротьби з московськими військами.
Президент Болгарії Румен Радев, якого дехто вважає м’яким щодо Росії і котрий користується безпрецедентними повноваженнями призначати чергові тимчасові уряди, наприкінці березня виключив можливість приєднання до коаліції.
У грудні після низки суперечок болгарські законодавці дали зелене світло пакета військової допомоги Україні, хоча це в основному обмежувалося легшим озброєнням.
6 червня глави дев’яти східноєвропейських країн НАТО підтвердили підтримку України у війні проти Росії. Зустріч “Бухарестської дев’ятки” відбулася у Братиславі за участю генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.
Раніше стало відомо, що навесні 2022 року уряд Софії постачав Києву пальне та життєво важливу радянську зброю, але мусив тримати постачання в секреті через промосковських політиків у лавах керівництва.
- “Болгарське національне телебачення” (БНТ) почало трансляцію українськомовних випусків новин, які орієнтовані на вимушено переміщених українців.
- Державне агентство національної безпеки Болгарії на доручення генерального прокурора розпочне розслідування правомірності реалізації антиросійських санкцій, введених Євросоюзом.
- Парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.
- У Болгарії мають намір відродити проєкт трансбалканського нафтопроводу для відмови від нафти з РФ. Країна хоче забезпечити постачання неросійської сирої нафти для свого єдиного нафтопереробного заводу на Чорному морі, яке наразі контролює російська компанія “Лукойл”.