Двома рішеннями від 23 червня Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.

Джерело: пресслужба уряду Болгарії

Зауважується, що затверджений перелік за обсягом співмірний з допомогою з першого пакета, наданого рішенням тимчасового уряду від 22 грудня 2022 року.

Надання пакета допомоги “не порушуватиме стандартів збройних сил Республіки Болгарія та бойової підготовки”.

У грудні минулого року парламент Болгарії схвалив список озброєння, яке спорядить в Україну як першу військову допомогу після широкомасштабного вторгнення РФ.

Зауважимо, нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження боротьби з московськими військами.

Президент Болгарії Румен Радев, якого дехто вважає м’яким щодо Росії і котрий користується безпрецедентними повноваженнями призначати чергові тимчасові уряди, наприкінці березня виключив можливість приєднання до коаліції.

У грудні після низки суперечок болгарські законодавці дали зелене світло пакета військової допомоги Україні, хоча це в основному обмежувалося легшим озброєнням.

6 червня глави дев’яти східноєвропейських країн НАТО підтвердили підтримку України у війні проти Росії. Зустріч “Бухарестської дев’ятки” відбулася у Братиславі за участю генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

Раніше стало відомо, що навесні 2022 року уряд Софії постачав Києву пальне та життєво важливу радянську зброю, але мусив тримати постачання в секреті через промосковських політиків у лавах керівництва.