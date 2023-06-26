США планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні на загальну суму приблизно у 500 мільйонів доларів, повідомив американський посадовець.

Джерело: CNN

Як очікується, про допомогу оголосять 27 червня. Пакет міститиме додаткові Bradley і Stryker, зауважив посадовець. Україна втратила кілька броньованих машин у перші дні свого контрнаступу, який, на думку офіційних осіб США, українські сили розпочали на початку цього місяця.

У межах допомоги Україні також спорядять боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, зокрема Javelin, і боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Офіційні особи США продовжують оцінювати, який вплив матиме повстання ПВК “Вагнер” проти Кремля на війну Росії проти України. Американські та західні офіційні особи заявили CNN минулого тижня, що український контрнаступ не повністю виправдав очікувань, зокрема через добре укріплені російські лінії оборони. Водночас російські війська завдали ударів українській бронетехніці ракетними обстрілами та мінами, та частіше застосовували повітряні сили.

Минулий пакет, оголошений на початку цього місяця, оцінювався приблизно у 325 мільйонів доларів і містив нові системи ППО та ракетні системи для України.

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року США спорядили Україні понад 39 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки, зокрема 22 мільярди доларів у вигляді президентських вилучень.

Раніше у Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що через бухгалтерську помилку США можуть витратити для озброєння України на 6 млрд доларів більше, аніж було заплановано.

Довідка. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.

Stryker – сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems, що перебувають на озброєнні механізованих військ армії США.