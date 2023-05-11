Американські сенатори посилюють тиск на Пентагон, змушуючи передати докази російських воєнних злочинів в Україні Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Про це інформує SkyNews.

Під час слухань у Сенаті США низка законодавців звинуватили Пентагон у фактичному підриві кримінального переслідування Росії за воєнні злочини, блокуючи передачу даних військової розвідки США Міжнародному кримінальному суду.

Голова Юридичного комітету Сенату демократ Дік Дурбін заявив, що головний прокурор Карім Хан повідомив йому, що Державний департамент США та Департамент юстиції співпрацюють з МКС. Тоді як Міністерство оборони відмовилося від співпраці.

З огляду на важливість розслідування та покарання за воєнні злочини, минулого року Конгрес законодавчо дозволив США ділитися критичними доказами воєнних злочинів і розвідданими з Міжнародним кримінальним судом.

“Чому ви не бажаєте поділитися доказами, які ми зібрали в Сполучених Штатах через Міністерство оборони для тих, хто притягує Володимира Путіна до відповідальності за його воєнні злочини?”, – звернувся Дурбін до міністра оборони Ллойда Остіна.

Своєю чергою, Остін не надав детального захисту власної позиції, лише зауважив, що “завжди надаватиме пріоритет захисту американських військових”. Він додав, що повністю погоджується з тим, що Путіна потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини.

У березні МКС видав ордер на арешт Путіна за депортацію дітей з України.

“Я взагалі не розумію, чому ми приховуємо докази проти цього воєнного злочинця Володимира Путіна та жахливих речей, які він робить”, — додав Дурбін.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував провести додаткову зустріч між законодавцями й керівництвом Пентагону, аби з’ясувати, що стримує військових від передачі даних про воєнні злочини РФ до МКС.

Представник Держдепу заявив, що Сполучені Штати підтримують “низку міжнародних розслідувань, зокрема щодо воєнних злочинів і жорстокостей РФ в Україні”.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times повідомляла, що у Пентагоні виступають проти надання адміністрацією президента США Джо Байдена доказів воєнних злочинів Росії проти України до Гаазького суду. Вони бояться створити прецедент, який прокладе шлях для притягування до відповідальності американців.

Наприкінці 2022 року Конгрес США змінив давні юридичні обмеження на американську допомогу суду. Було дозволено країні допомагати у розслідуваннях та можливому судовому переслідуванні, пов’язаних із російсько-українською війною.

Всередині адміністрації Байдена “за зачиненими дверима продовжує розігруватися політична суперечка про те, чи це потрібно робити”.

17 лютого у Нідерландах офіційно погодилися на створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких російська агресія завдала Україні.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.