Про це Томаш Шатковський зазначив у Twitter.

Шатковський назвав “черговою провокацією” перехоплення польського невійськового літака російським винищувачем.

Yet another such provocative action of the Russian Air Force – this time against a Polish Border Guard non-military aircraft performing its legitimate mission in the international air space over the Black Sea as part of the @Frontex mission. https://t.co/uUnlU2kuxf

— Tomasz Szatkowski (@T_Szatkowski) May 7, 2023