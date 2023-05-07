Про це Томаш Шатковський зазначив у Twitter.
Шатковський назвав “черговою провокацією” перехоплення польського невійськового літака російським винищувачем.
Ще одна провокаційна акція повітряних сил РФ — цього разу проти невійськового літака Прикордонної служби Польщі, який виконував законне завдання в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем в межах місії Frontex”, — написав посол.
Yet another such provocative action of the Russian Air Force – this time against a Polish Border Guard non-military aircraft performing its legitimate mission in the international air space over the Black Sea as part of the @Frontex mission. https://t.co/uUnlU2kuxf
— Tomasz Szatkowski (@T_Szatkowski) May 7, 2023
Раніше уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин повідомив, що на початку тижня потрібно очікувати реакції польської влади на інцидент із польським літаком над Чорним морем, зазначило PolskieRadio.
У дуже серйозному акті насильства російський винищувач Су-35 намагався протаранити польський патрульний літак”, – наголосив він.
Уночі Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російський винищувач перехопив польський літак, який виконував обов’язки на кордоні ЄС над Чорним морем. Літак у співпраці з Румунською прикордонною службою виконував звичайне патрулювання під егідою Frontex у міжнародному повітряному просторі.
Наразі європейське агентство із захисту кордонів (Frontex) тимчасово призупинило місію з патрулювання в Чорному морі (JO MMO Black Sea 2023) після інциденту з перехопленням російським літаком-винищувачем Су-35 польського прикордонного літака L410 Turbolet.
Зауважимо, 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомляють військові США.
- 17 квітня біля повітряного простору країн НАТО над Балтійським морем реактивні літаки RAF Typhoon перехопили пару російських винищувачів та літак-розвідник.
- Російська Федерація перебазувала три літаки МіГ-31, озброєні гіперзвуковими ракетами “Кинджал” у Калінінградську область.
- Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії вранці 18 серпня поблизу прибережного міста Порвоо у Фінській затоці.
- Винищувачі Німеччини та Великої Британії перехопили над Балтійським морем три російські військові літаки.