5 травня над Чорним морем російський винищувач Су-35 перехопив польський літак L410 Turbolet, що призвело до складнощів у його управлінні. Інцидент прокоментував посол Польщі в НАТО, наголосивши, що це ще одна провокаційна акція повітряних сил РФ.

Про це Томаш Шатковський зазначив у Twitter.

Шатковський назвав “черговою провокацією” перехоплення польського невійськового літака російським винищувачем.

Ще одна провокаційна акція повітряних сил РФ — цього разу проти невійськового літака Прикордонної служби Польщі, який виконував законне завдання в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем в межах місії Frontex”, — написав посол.

Yet another such provocative action of the Russian Air Force – this time against a Polish Border Guard non-military aircraft performing its legitimate mission in the international air space over the Black Sea as part of the @Frontex mission. https://t.co/uUnlU2kuxf — Tomasz Szatkowski (@T_Szatkowski) May 7, 2023

Раніше уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин повідомив, що на початку тижня потрібно очікувати реакції польської влади на інцидент із польським літаком над Чорним морем, зазначило PolskieRadio.

У дуже серйозному акті насильства російський винищувач Су-35 намагався протаранити польський патрульний літак”, – наголосив він.

Уночі Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російський винищувач перехопив польський літак, який виконував обов’язки на кордоні ЄС над Чорним морем. Літак у співпраці з Румунською прикордонною службою виконував звичайне патрулювання під егідою Frontex у міжнародному повітряному просторі.

Наразі європейське агентство із захисту кордонів (Frontex) тимчасово призупинило місію з патрулювання в Чорному морі (JO MMO Black Sea 2023) після інциденту з перехопленням російським літаком-винищувачем Су-35 польського прикордонного літака L410 Turbolet.

Зауважимо, 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомляють військові США.