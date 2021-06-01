З 1 червня в Україні перерахують пенсії для працюючих пенсіонерів. Також очікується підняття тарифів на газ, а для водіїв запрацюють нові правила їзди.

#Букви зібрали інформацію про ключові зміни, які очікують на українців у червні 2021 року.

Тарифи на газ

Українські газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення. Річна вартість буде коливатися від 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м з урахуванням ПДВ.

Найнижчі ціни запропонували “Агросинтез Трейдінг” з ціною 7,80 грн за кубометр, “Евода Трейд” комунального підприємства “Луцькводоканал” з ціною 7,88 грн за кубометр, “Черкасигаз Збут” і “Уманьгаз Збут” з ціною 7,89 грн за кубометр.

За даними “Нафтогазу України”, річний тарифний план “Фіксований” складатиме 7,96 грн за метр кубічний. Термін його дії до 30 квітня 2022 року.

ТОВ “Житомирська обласна енергопостачальна компанія” підвищила тариф на червень до 11,77 грн/куб. м (у травні – 10,50 грн/куб. м), ТОВ “Волиньелектрозбут” – до 8,89 грн/куб. м (у травні – 7,98 грн/куб. м), ТОВ “Закарпаттяенерго” – до 8,88 грн/куб. м (у травні – 7,98 грн/куб. м), ТОВ “Гласкомерц” – до 11 грн/куб. м (у травні – 10 грн/куб. м), ТОВ “Газпромпостач” – до 11,20 грн/куб. м (у травні – 10,20 грн/куб. м), ТОВ “Хмельницькенергозбут” – до 11,50 грн/куб. м (у травні – 9,6 грн/куб. м).

Червневі ціни на газ від компаній, що працюють під брендом “Твій Газзбут” – 7,99 грн/куб. м.

Компанія ETG.Ua (ТОВ “Енерджі Трейд Груп”) встановила місячний тариф на червень на рівні – 7,88 грн за куб. м.

Тарифи на електроенергію

Кабінет Міністрів залишив без змін тариф на електроенергію для населення до 30 червня. Ціна становить 1,68 грн за КВт/год.

Перерахунок пенсій

З 1 червня українцям, які після призначення пенсії продовжували працювати та набули необхідний страховий стаж, підвищать пенсійні виплати. Це стосується громадян, які вийшли на пенсію до 1 квітня 2019 року. Їм перерахують пенсії, виходячи зі страхового стажу, що їм нараховано станом на 1 березня 2021, тобто за перший квартал поточного року.

Процедура перерахунку пройде автоматично: додатково нікуди звертатися не треба.

За словами радника міністра соціальної політики Миколи Шамбіра, в середньому пенсії зростуть на 170-180 грн.

Нові правила дорожнього руху

Від 1 червня набувають чинності сезонні обмеження руху великовагових транспортних засобів у денну пору. Вони щороку вводяться на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування.

Зокрема, нові правила стосуються автомобілів, фактична вага яких становить понад 24 тонни, а навантаження на вісь — більш як 7 тонн. Їм заборонено проїзд державними дорогами в денний час, якщо температура повітря підвищиться до +28 градусів.

Винятком є лише вантажівки, які перевозять: тварин і птахів; товари, що швидко псуються; небезпечні вантажі; вантажі, що пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Болгарія змінила правила в’їзду для українців

З 1 червня 2021 року Болгарія оновила умови в’їзду для громадян України. Відтак, при перетині кордону необхідно показати документи, що підтверджують відсутність COVID-19 в організмі, підтверджують наявність антитіл або вакцинацію.

Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, надання документів про щеплення та про тести не є обов’язковим.

Відновлення міжнародних залізничних маршрутів

З 1 червня Україна відновлює перші міжнародні залізничні маршрути.

Так, “УЗ” вже відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди Чоп – Захонь (Угорщина) та безпересадкові вагони Київ – Відень (Австрія).

Зокрема, можна придбати проїзні документи на пасажирські поїзди прикордонного сполучення:

1. На маршруті Чоп — Захонь (а саме: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формування Угорських залізниць).

Поїзди курсуватимуть з 1 червня щоденно з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь-Чоп-Захонь.

2. На два безпересадкові вагони Київ – Відень (відправленням з Києва з 1 червня, зворотно з Відня з 2 червня щоденно).

Аеропорт “Ужгород” відновить роботу

Міжнародний аеропорт “Ужгород” готується приймати літаки. Зокрема, перший рейс Київ-Ужгород, а потім у зворотному напрямі запланований на 2 червня.

Здійснюватиме польоти авіакомпанія Windrose. Перельоти з Ужгорода до Києва здійснюватимуться тричі на тиждень: у понеділок, середу і п’ятницю. Тривалість перельоту складатиме півтори години.

Виліт із Києва відбуватиметься о 9:30, в Ужгород літак прибуватиме об 11:30. Виліт із Ужгорода відбуватиметься о 12:20, в Київ літак прибуватиме о 14:10.

Ще більше реклами на YouTube

З 1 червня відеохостинг YouTube почне вставляти рекламні ролики в усі відео, розміщені на платформі.

Зокрема, на початку червня набудуть чинності нові умови використання YouTube, які припускають монетизацію контенту – дохід всіх авторів буде обкладатися податком відповідно до американського законодавства.

Суму податку будуть обчислювати тільки виходячи з прибутку від переглядів в США. Також за роялті буде вважатися дохід через YouTube Premium, суперчат і спонсорство.