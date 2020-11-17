Україна розраховує отримати близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 у другому кварталі (квітні – червні) 2021 року.

Про це поінформував сьогодні під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, зараз тривають переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини.

“Що стосується вакцинації. Очікуємо, що приблизно 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Крім того, Уряд і Міністерство охорони здоров’я постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної і перевіреної вакцини”, – наголосив Шмигаль.

За словами прем’єра, серед таких компаній – Pfizer і Moderna, “які вже заявили про успішність своїх вакцин”.

Варто відзначити, що вакцини від Pfizer і Moderna – дворазові (тобто для одного пацієнта необхідні дві дози вакцини). Відтак, якщо Україна отримає вакцину, розроблену саме цими компаніями, то 8 млн доз вистачить для 4 млн осіб.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що Україна зможе отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 (буде дорівнювати 20% від кількості населення).

Інформація про орієнтовні дати поставки, кількість і вартість вакцини буде отримана 19 листопада. Зазначене питання вирішуватиметься на засіданні правління ініціативи COVAX (це ініціатива щодо взаємодії з виробниками вакцин з метою надання країнам світу рівноправного доступу до безпечних і ефективних вакцин після їх ліцензування та реєстрації).