Шмигаль запевнив, що загрози для безвізу України з ЄС через відбір голови САП немає

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
Так, коментуючи застереження Євросоюзу щодо загрози безвізовому режиму, Шмигаль зазначив, що наразі мова про скасування безвізу не йде.
“Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з ЄС і Сполучених Штатів відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми дотримались всіх процедур, далі питання лишається до відкритості, прозорості конкурсу. Я впевнений, що все буде зроблено в межах чинного законодавства”, – заявив він.
Нагадаємо, в серпні Назар Холодницький написав заяву на звільнення зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) “за власним бажанням”.
Для призначення нового очільника відомства і інших посадовців САП мала бути сформована конкурсна комісія у складі 4 представників від Ради прокурорів і 7 представників від парламенту. 17 вересня Верховна Рада України призначила своїх представників до складу конкурсної комісії на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Відповідну постанову було прийнято з 3 разу. “ЄС”, “Батьківщина” та “Голос” розкритикували підібраних кандидатів. Детальніше про це читайте в матеріалі.
- Раніше деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.
- Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.