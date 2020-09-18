Шмигаль запевнив, що загрози для безвізу України з ЄС через відбір голови САП немає

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загрози безвізовому режиму України з Європейським Союзом через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, немає.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, коментуючи застереження Євросоюзу щодо загрози безвізовому режиму, Шмигаль зазначив, що наразі мова про скасування безвізу не йде.

“Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з ЄС і Сполучених Штатів відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми дотримались всіх процедур, далі питання лишається до відкритості, прозорості конкурсу. Я впевнений, що все буде зроблено в межах чинного законодавства”, – заявив він.