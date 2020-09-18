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Шмигаль запевнив, що загрози для безвізу України з ЄС через відбір голови САП немає

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загрози безвізовому режиму України з Європейським Союзом через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, немає.

П’ятниця, 18 вересня 2020, 13:46

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, коментуючи застереження Євросоюзу щодо загрози безвізовому режиму, Шмигаль зазначив, що наразі мова про скасування безвізу не йде.

“Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з ЄС і Сполучених Штатів відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми дотримались всіх процедур, далі питання лишається до відкритості, прозорості конкурсу. Я впевнений, що все буде зроблено в межах чинного законодавства”, – заявив він.

Нагадаємо, в серпні Назар Холодницький написав заяву на звільнення зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) “за власним бажанням”.

Для призначення нового очільника відомства і інших посадовців САП мала бути сформована конкурсна комісія у складі 4 представників від Ради прокурорів і 7 представників від парламенту. 17 вересня Верховна Рада України призначила своїх представників до складу конкурсної комісії на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Відповідну постанову було прийнято з 3 разу. “ЄС”, “Батьківщина” та “Голос” розкритикували підібраних кандидатів. Детальніше про це читайте в матеріалі.

  • Раніше деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.
  • Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.
Теги: бізвіз, Денис Шмигаль, ЄС, Кабмін, САП

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