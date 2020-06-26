Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, щоб владі не довелося знову "закривати країну на жорсткий карантин".

Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що в Україні черговий антирекорд випадків коронавірусу за добу. Через збільшення кількості заражень, відповідно, зросло навантаження на лікарні, тому влада почала розгортати лікарні другої хвилі.

“Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності. Українські медики і епідеміологи кажуть нам про одну головну причину: люди перестали дотримуватися обмеження, а місцева влада не вирішує ці обмеження посилювати. Як наслідок – ми бачимо значне зростання захворюваності в відповідних областях”, – зазначає прем’єр.

Також Шмигаль поскаржився, що в інших країнах з адаптивним карантином кількість хворих не зростає, а тримається на помірному рівні.

“Тому якщо ми хочемо вберегти економіку і не закривати країну на жорсткий карантин, єдиний шлях – разом дотримуватися обмежень, запропонованих в адаптивній моделі. Це маски, дезінфекція та соціальна дистанція”, – підсумував він.

Варто відзначити, що під час вручення квартир постраждалим від вибуху на Позняках президент України Володимир Зеленський, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, мер Києва Віталій Кличко і народний депутат від партії “Слуга народу” Леся Забуранна порушили карантинні вимоги й були без масок. На початку зустрічі Зеленський запитав у всіх присутніх, чи можна йому зняти маску. Відзначимо, що лише вчора Президент вийшов із самоізоляції, оскільки 12 червня стало відомо, що Олена Зеленська заразилася коронавірусом. 16 червня дружину президента Олену Зеленську ушпиталии до лікарні в Києві.