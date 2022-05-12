Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Я вітаю рішення Фінляндії висловитися на користь негайного вступу країни до НАТО”, – зазначив Шольц.
Під час телефонної розмови з президентом Саулі Нііністе канцлер ФРН запевнив Фінляндію у повній підтримці уряду Німеччини.
Своєю чергою, президент Фінляндії у Twitter повідомив, що обговорював із канцлером Німеччини заявку Фінляндії на членство в НАТО.
“Фінляндія вдячна Німеччині за підтримку нашого членства в НАТО”, — написав він, додавши, що вони також обговорили “необхідність досягнення миру в Україні”.
Раніше в РФ відповіли на спільну заяву президента та прем’єр-міністерки Фінляндії, які підтримали вступ країни до Північноатлантичного Альянсу. У Кремлі вже заявили, що приєднання Фінляндії до НАТО є “загрозою для Росії”.
- Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зробили спільну заяву щодо підтримки вступу країни до Північноатлантичного Альянсу.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.
- Раніше хорватський лідер Зоран Міланович заявив, що закликатиме парламент Хорватії заблокувати заявки Швеції та Фінляндії щодо членства у НАТО, у разі якщо не буде прийнято реформу виборчого законодавства у Боснії та Герцеговині.
- Також заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, то Росії доведеться посилити свою оборону в регіоні, зокрема розгорнувши ядерну зброю.