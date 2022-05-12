12 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав прохання Фінляндії приєднатися до НАТО і запропонував "повну підтримку" Берліна після того, як президент і прем'єр-міністр Фінляндії оголосили про свою підтримку приєднання до Альянсу. У такий спосіб північна країна, що має спільний кордон із РФ, зробила черговий крок до членства у військовому альянсі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Я вітаю рішення Фінляндії висловитися на користь негайного вступу країни до НАТО”, – зазначив Шольц.

Під час телефонної розмови з президентом Саулі Нііністе канцлер ФРН запевнив Фінляндію у повній підтримці уряду Німеччини.

Своєю чергою, президент Фінляндії у Twitter повідомив, що обговорював із канцлером Німеччини заявку Фінляндії на членство в НАТО.

“Фінляндія вдячна Німеччині за підтримку нашого членства в НАТО”, — написав він, додавши, що вони також обговорили “необхідність досягнення миру в Україні”.

Раніше в РФ відповіли на спільну заяву президента та прем’єр-міністерки Фінляндії, які підтримали вступ країни до Північноатлантичного Альянсу. У Кремлі вже заявили, що приєднання Фінляндії до НАТО є “загрозою для Росії”.