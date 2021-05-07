Гурт Go_A, який цього року представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" у Нідерландах, презентував спільно з Dj NANA (Анастасією Кумейко) ремікс на конкурсну пісню "Шум" (SHUM).

Про це повідомляється в соціальних мережах гурту.

Треку хотіли надати нового звучання, додавши “мінімалізму та якісного біта”. І при цьому зберегти самобутність пісні.

Над реміксом із Dj NANA також працював аранжувальник Сергій Ранов під керівництвом саунд-продюсера Руслана Квінти.

Dj NANA пояснила, що їй подобається обраний гуртом Go_A етно-електро-фолк. Тому виникло бажання зробили щось разом.

“У роботі над треком для мене було важливо додати свій концепт, характер і звучання, зберігши стилістику гурта. Музика Go_A відображає нашу культуру і несе її у світ”, – розповіла діджейка.

У самому гурті відзначили “цікаве та незвичайне прочитання” реміксу.

Як відомо, гурт “Go_A” виступить із піснею “Шум” у першому півфіналі “Євробачення” – у вівторок, 18 травня під номером 15.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 20 травня, а фінал – у суботу, 22 травня.

“Євробачення” цього року має відбутися в Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на конкурсі в 2019 році. Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу.