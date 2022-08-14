Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
12 серпня країни Європейського Союзу офіційно прийняли надзвичайний план блоку щодо обмеження використання газу, намагаючись заощадити паливо на зиму через невизначені російські постачання.
“Ситуація серйозна”, — наголосила Соммаруга, додавши, що заклик комісії з електроенергетики Швейцарії до домогосподарств запастися свічками на випадок відключення світла наступної зими став “дзвінком для всіх”.
Наприкінці червня уряд Швейцарії окреслив плани розв’язання проблеми можливого дефіциту природного газу цієї зими та заявив, що може вдатися до нормування, якщо інші заходи виявляться недостатніми.
Швейцарія, яка не має виходу до моря, отримує газ через торгові центри в сусідніх країнах ЄС, і газ покриває близько 15% її загального споживання енергії. За даними уряду, близько 42% газу використовується для опалення домогосподарств, а решта – у промисловості, у сферах послуг і транспорту.
На запитання, чи повинна Швейцарія відповідати угоді ЄС, яка вимагає від усіх країн блоку добровільно скоротити споживання газу на 15% цієї зими, Соммаруга зазначила, що це, безумовно, мало б сенс. Рішення за Федеральною радою.
Вона також зауважила, що уряд розпочне відповідну кампанію найближчими тижнями. Міністерка особисто наполягатиме на відключенні опалення в громадських будівлях.
Довідка. Надзвичайний план Євросоюзу щодо скорочення споживання природного газу набув чинності у вівторок, 9 серпня. Він передбачає, що всі країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15% з початку серпня до березня наступного року, проти середнього споживання за минулі п’ять років у цей період.
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