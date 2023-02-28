Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже 30 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка за підсумками зустрічі з віцепрем’єр-міністеркою Швеції Еббою Буш, яка відбулася у Стокгольмі.

Очільник Міненерго зазначив, що крім цього, Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, що працює на всіх українських атомних станціях.

За його словами, це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на українську енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку.

Герман Галущенко додав, що Україна постійно отримує від міжнародних партнерів як грошову допомогу, так і у вигляді обладнання, що допомагає відновленню енергетичних об’єктів після наслідків російських атак.

Зауважимо, що станом на початок лютого 2023 року, Україна отримала від уряду Швеції 570 тонн енергетичного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак РФ.

Відтак 46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло зі Швеції в Україну. З них майже половину обладнання шведська сторона спрямувала протягом останніх двох тижнів.

Серед обладнання від шведських партнерів – генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.

Нагадаємо, що у січні уряд Швеції пообіцяв виділити 1,947 млн доларів Міжнародному агентству з атомної енергії на підтримку його місії з ядерної безпеки в Україні.

“Унаслідок агресії Росії ми спостерігали кілька атак у безпосередній близькості від атомних електростанцій упродовж останнього року, що створює дуже значні ризики”, – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

А також додав, що посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є терміновим питанням.