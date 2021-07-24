У медіагрупі "1+1 media" ухвалили рішення транслювати фільми та серіали в ефірі "мовою оригіналу", а на українську переходити поступово.

Про це йдеться в офіційній заяві медіагрупи.

Коментар “1+1 media” з’явився на фоні скандалу навколо серіалу “Свати” студії “Квартал-95”.

Так, кілька днів тому “Свати” перейшли на українську, але це обурило глядачів телеканалу. Згодом телеканал “1+1” повернув в етер серіал з російським озвучанням.

Варто зазначити, що з 16 липня 2021 року набула чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Зазначена стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто виключно українська.

На думку “1+1 media”, за час функціонування нових норм “стало очевидним, що не в усіх учасників ринку сформувалася одностайна позиція щодо тлумачення законодавства”.

У медіагрупі стверджують, що, “як наслідок, утворилися нерівні конкурентні умови для мовників, зокрема, для групи “1+1 media”, яка від 16 липня перейшла на 100% трансляцію фільмів і серіалів українською мовою”.

“Виходячи з отриманих тлумачень нормативно-правових актів, роз’яснень від профільних органів та керуючись чинним законодавством, а саме законами України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, “Про кінематографію”, “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, компанія прийняла рішення поступово переходити на українську мову у фільмах і серіалах. Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства“, – наголошується в заяві.

У медіагрупі уточнили, що таке рішення “не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку”.

В “1+1 media” додали, що виступають “за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача”, особливо “коли йдеться про таке важливе питання як мова”.

Крім того, в “1+1 media” стверджують, що на сьогодні спостерігають “певний розкол суспільства за мовним принципом”, що вважають “категорично неприпустимим”.

“Зі свого боку, запевняємо, що, як і раніше, продовжимо інвестувати у якісний дубляж і контент українською мовою та спонукати глядача дивитися українською”, – сказано в заяві.

Варто зазначити, що ситуацію напередодні прокоментував медіаюрист ГО “Інститут масової інформації” (ІМІ) Алі Сафаров. Він повідомив, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна ввести санкції проти телеканалу “1+1” через трансляцію “Сватів” російською мовою.

Сафаров пояснив, що мовний закон “не має виключень для телеканалів, навіть якщо вони активно сприяли обранню чинного президента”. Так, у частині 6 статті 23 закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, чітко прописано, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

“Фільми розповсюджуються та демонструються в Україні, у тому числі на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою іноземні фільми можуть містити аудіодоріжки, виконані іншими мовами. Закон не містить жодних виключень для телесеріалів, навіть якщо вони створені за сприяння чинного президента або міністра культури. Закон не містить виключень для телеканалів, навіть якщо вони активно сприяли обранню чинного президента. Для “поступового переходу” законом було відведено два роки – спеціально, щоб бізнес здійснив всі необхідні заходи. У випадку порушення цієї норми для порушника, включаючи телеканали, мають настати юридичні наслідки”, – наголосив Сафаров.

Нагадаємо, що російськомовний серіал “Свати” з 2008 року в Україні транслював телеканал “Інтер”. Там були показані перші п’ять сезоні. Фінальний, шостий сезон у 2013 році транслював телеканал “1+1”. Показ в Росії всіх шести сезонів відбувався на телеканалі “Росія-1”.

Ідея та сценарій серіалу належить студії “Квартал-95”. Студія брала участь у виробництві перший п’яти сезонів, шостий сезон робила самостійно.

З 2017 по 2019 роки серіал був заборонений до показу в Україні, оскільки головну роль в ньому зіграв включений до “чорного списку” Мінкульту російський актор Федір Добронравов. Це викликало обурення Володимира Зеленського, який на той час був лідером “Кварталу 95” і який виступав сценаристом та продюсером проєкту.

У червні 2019 року, коли Зеленський вже був президентом, Добронравова виключили зі списку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці. Незабаром після цього студія “Квартал-95” сповістила про відновлення показу серіалу на “1+1”.

За рік після того колишній гендиректор “1+1 Media” Олександр Ткаченко був призначений міністром культури. На п’ятий день на посаді він, коментуючи ситуацію зі “Сватами”, заявив, що заборона на в’їзд в Україну іноземного актора не може одночасно слугувати підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.