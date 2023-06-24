Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

За словами Зеленського, Україна здатна захистити Європу від розповсюдження російського зла і хаосу. А всі українські командувачі та воїни знають, що робити.

“Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали “Шахеди”. Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв”, – зазначив Володимир Зеленський.

А також підкреслив, що Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. Президент України наголосив, що все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.

“Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити. Слава Україні”, – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.

Що відомо на цей час?

За повідомленнями російських видань у ряді регіонів РФ (Москва, Московська область, Воронезька область) запроваджено режим контртерористичної операції.

МО РФ оприлюднило звернення до “вагнерівців” з закликом не брати участі у “злочинній авантюрі” Пригожина.

В Ростові невідомі особи у військовій формі та бронетехніка розташувались навколо штабу Південного воєнного округу російської армії. Пригожин повідомив про його захоплення, ЗМІ РФ не коментують цих заяв.

Губернатор Ростовської області закликав мешканців області не виходити з помешкань та не виїжджати на трасу, яка з’єднує Ростов з Воронежем та Москвою.