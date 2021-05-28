Словаччини надала Україні 600 тисяч євро на закупівлю вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

У п’ятницю, 28 травня, новий очільник уряду Словаччини прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, спікером парламенту Дмитром Разумковим, очільником Кабміну Денисом Шмигалем тощо.

За підсумками зустрічі Геґера та Шмигаля в Кабміні сповістили:

“Сторони, зокрема, обговорили протидію пандемії COVID-19. Прем’єр-міністр України подякував Словаччині за надання допомоги в розмірі 600 тисяч євро на закупівлю вакцини“.

Зауважимо, що сам Геґер та пресслужба уряду Словаччини про таку суму допомоги не інформують. Однак на спільному брифінгу за підсумками зустрічі Геґер запевнив у готовності його країни надавати Україні гуманітарну допомогу для подолання коронавірусу.

Також стало відомо, що Словаччина передала дитячій лікарні “Охматдит” сертифікат на надання захисних засобів у розмірі 195 тисяч євро. Про це сповістили і сам Гегер, і український уряд.

Нагадаємо, 4 травня національна рада (парламент) Словацької Республіки затвердила оновлений уряд на чолі з колишнім міністром фінансів Едуардом Геґером. Цей візит був першим офіційним візитом Геґера до України в ролі очільника уряду і перший візит словацького прем’єра за останні 6 років.

Його попередник Ігор Матович увійшов до оновленого уряду, він обійняв посаду Геґера і став міністром фінансів. 3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України. 4 березня Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт.

Відставка уряду Матовича

Політична криза в Словаччині почалася після того, як Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”. Ця вакцина не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів, до того ж Росія поставила в Словаччину “Спутник V”, склад якої не ідентичний тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

У чотирьохпартійній владній коаліції на цьому тлі почався розкол. Дві партії – “За людей” і “Свобода і солідарність” – заявили, що залишать уряд, якщо не відбудеться ротація в уряді і Матович не залишить посаду.

На тлі критики з боку суспільства та парламентаріїв у відставку подав міністр охорони здоров’я Марек Крайчі.