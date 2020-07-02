Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що "їб* в рота" главу Національного банку України Якова Смолія в прямому ефірі телеканалу "1 + 1".

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Головною темою ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1” стала заява глави Нацбанку Якова Смолія. Експерти й політики в студії обговорюють можливі наслідки для економіки України після відставки глави НБУ. Але за словами нардепа від президентської партії вони “їб*ть” Смолія.

“Їб*мо Смолія в тупого собачого рота в прямому ефірі “1+1”, – написав Дубінський.

Варто відзначити, що підписникам нардепа не сподобався вираз і манера спілкування з людьми.

“Головний любитель собачих ротів”, “пи*діти не мішки перевертати, коефіцієнт вашого депутатства -100”, “не личить, як для народного депутата. Не хочу таке читати від народного депутата. Тому так і живемо. Бидло невиховане”, – написали українці.