Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Головною темою ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1” стала заява глави Нацбанку Якова Смолія. Експерти й політики в студії обговорюють можливі наслідки для економіки України після відставки глави НБУ. Але за словами нардепа від президентської партії вони “їб*ть” Смолія.
“Їб*мо Смолія в тупого собачого рота в прямому ефірі “1+1”, – написав Дубінський.
Варто відзначити, що підписникам нардепа не сподобався вираз і манера спілкування з людьми.
“Головний любитель собачих ротів”, “пи*діти не мішки перевертати, коефіцієнт вашого депутатства -100”, “не личить, як для народного депутата. Не хочу таке читати від народного депутата. Тому так і живемо. Бидло невиховане”, – написали українці.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
- Правління Національного банку продовжить працювати попри відставку голови центробанку Якова Смолія.
- Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.
- Офіс Президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.