Про це повідомив сьогодні на пресконференції за підсумками XI з’їзду партії голова політсили Олександр Корнієнко.

Приймальня працюватиме у столичному конгресно-виставковому центрі “Парковий”, який “слуги” раніше обрали своїм “офісом”.

“З понеділка-вівторка у “Парковому” відкриється всеукраїнська приймальня партії “Слуга народу”. Буде окремий міні-сайт цьому присвячений”, – зазначив Корнієнко.

За його словами, там планується приймати як виборців, так і місцевих депутатів.

“Ми зможемо приймати як просто виборців, громадян України, так і один день чи два дні на тиждень буде прийом для місцевих депутатів “Слуги народу”, в якому будуть брати участь посадові особи партії, народні депутати. Ми зможемо вибудовувати цю повну вертикаль”, – заявив Корнієнко.

Він уточнив, що приймальня працюватиме “в нормальному робочому режимі” з 10:00 до 18:00.

Проєктом керуватиме секретаріат партії.

Корнієнко заявив, що працівникам приймальні (а це будуть “співробітники партії”) платитимуть “ринкову помірну зарплатню”.

(На відео – з 4 год. 11 хв. та 4 год. 22 хв.)