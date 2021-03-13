Про це повідомив сьогодні на пресконференції за підсумками XI з’їзду партії голова політсили Олександр Корнієнко.
Приймальня працюватиме у столичному конгресно-виставковому центрі “Парковий”, який “слуги” раніше обрали своїм “офісом”.
“З понеділка-вівторка у “Парковому” відкриється всеукраїнська приймальня партії “Слуга народу”. Буде окремий міні-сайт цьому присвячений”, – зазначив Корнієнко.
За його словами, там планується приймати як виборців, так і місцевих депутатів.
“Ми зможемо приймати як просто виборців, громадян України, так і один день чи два дні на тиждень буде прийом для місцевих депутатів “Слуги народу”, в якому будуть брати участь посадові особи партії, народні депутати. Ми зможемо вибудовувати цю повну вертикаль”, – заявив Корнієнко.
Він уточнив, що приймальня працюватиме “в нормальному робочому режимі” з 10:00 до 18:00.
Проєктом керуватиме секретаріат партії.
Корнієнко заявив, що працівникам приймальні (а це будуть “співробітники партії”) платитимуть “ринкову помірну зарплатню”.
(На відео – з 4 год. 11 хв. та 4 год. 22 хв.)
- Пропрезидентська політична партія “Слуга народу” затвердила нову редакцію свого статуту, згідно з якою була переформатована структура політсили та створені два нові органи – політична рада та національна рада громад. Політичну раду очолив голова фракції “СН” у Верховній Раді Давид Арахамія.
- До створених сьогодні нових керівних органів партії “Слуга народу” увійшли діючі міністри та нардеп Олександр Дубінський, котрий перебуває під санкціями США.
- На сьогоднішньому з’їзді президент України Володимир Зеленський визнав, що в партії “Слуга народу” є “заслані козачки та випадкові люди”. Глава держави також заявив, що “слуги народу” у повному складі повинні підтримувати важливі законодавчі ініціативи влади.