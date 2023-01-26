Про це йдеться у повідомленні Посольства України в Таїланді.

“Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд”, – йдеться в анонсі зустрічі.

За інформацією посольства, зустріч з Миколою Тищенко відбудеться 27 січня 2023 року січня о 16:30 за адресою: Hotel “Novotel”. Також у повідомленні є посилання на гул-форму, де можна зареєструватися на зустріч та написати свої запитання або пропозиції до нардепа Миколи Тищенка.

Варто зазначити, що ще вчора, 25 січня, Микола Тищенко ініціював законопроєкт, ухвалення якого дозволить нардепам у вільний від парламентської роботи час офіційно брати участь у військових діях на фронті.

“Сьогодні Конституція забороняє народним депутатам долучатися до Збройних Сил України, Сил територіальної оборони або інших збройних формувань, утворених відповідно до Законів України. Я вважаю, що це неправильно, тому що сьогодні для України – критично важливо, щоб кожен її громадянин, кожен її син чи дочка мали можливість захищати Батьківщину”, – зазначив Тищенко.

Також він пояснив свою ідею. За його словами, законопроєкт особливо актуальний для депутатів-мажоритарників, що обиралися від округів, де відбуваються або відбувалися бойові дії, тому що він дозволить бути учасником ТРО своєї громади та більш глибоко “включатися” в питання організації оборони;

На думку Миколи Тищенка, законопроєкт допоможе депутатам в цілому глибше ознайомитися з алгоритмами роботи всередині армії, та сприятиме активізації їх роботи в напрямку покращення українського законодавства, що стосується військової служби.

Також доцільність цієї ініціативи нардеп аргументував тим, що законопроєкт в цілому стане нормативно-правовим підґрунтям, що визначить алгоритм участі народних депутатів у захисті територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема, шляхом участі у бойових діях.

“Вважаю, що сьогодні, коли настає переломний момент у війні, необхідно задіяти всі наявні ресурси для перемоги, а ухвалення цього законопроєкту не лише допоможе з організаційної точки зору, а й підтримає бойовий дух української армії, тому що кожен побачить, що Україну захищають всі – навіть нардепи”, – підсумував Микола Тищенко.

Варто зазначити, що у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ Микола Тищенко виїхав на Закарпаття, де був помічений в одному із закладів харчування.

Крім цього, пізніше Микола Тищенко відвідав столицю Чехії – Прагу. Тоді місцезнаходження народного обранця “розкрила” українська співачка TAYANNA.