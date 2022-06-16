На початку квітня нардеп від "Слуги народу" Микола "Титан" Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів, які виявились непридатними до використання.

Про це йдеться у відеосюжеті Слідство.Інфо

Як розповів сам нардеп на своїй сторінці у Facebook, 2 квітня він передав декілька бронежилетів захисникам Києва, які, за словами нардепа, його дружина та помічниці “буквально привезли в Україну на собі. Чим доказали – наші жінки найпотужніші в світі.” Точної кількості переданих засобів захисту Тищенко не назвав, на фото їх три.

Як з’ясувалось згодом, передані Миколою Тищенком бронежилети не захищають ані від пострілу з пістолета Макарова, ані від удару ножем. Судячи з написів, бронежилети вироблені в Німеччині та містять відмітки, які свідчить про перший клас захисту. У більшості країн власні стандарти класифікації індивідуальних засобів бронезахисту і вони відрізняються один від одного. Проте загальноприйнятою є висхідна нумерація, де 1 клас означає найнижчий рівень захисту (найчастіше це пістолетна куля калібру 9х19 (9х18) мм.

Для захисту від найбільш поширених в умовах російсько-української війни калібрів 5.45х39, 7.62х39 слід використовувати бронезахист не нижче третього класу захисту (для куль ПП (7Н10), ЛПС (57-Н-232с) відповідно) або не нижче 5 класу захисту (для калібру 7.62х54 R (снайперська гвинтівка Драгунова, кулемет Калашникова) з кулею ЛПС (57-Н-232с)) за українським ДСТУ 8782:2018. За сучасним американським стандартом NIJ 0101.06 для захисту від відповідних калібрів слід використовувати захист не нижче ІІІ-го класу.

Також заслуговує на увагу напис “Made in West-Germany”, що може свідчити про те, що бронежилети були вироблені ще до об’єднання Німеччини, тобто до 1990 року. Арамідне волокно, яке використовується при виготовленні бронежилетів має обмежений гарантійний строк придатності і потребує належного зберігання.

Джерело: скриншот відео Слідство.ІнфоЯк повідомлюється у відеосюжеті, військові, які отримали від нардепа бронежилети, при перевірці їх на міцність змогли проштрикнути бронежилет ножем, а пластини, вставлені в нього, отримали помітні ушкодження при відстрілі кулею з пістолета Макарова у калібрі 9х18 мм. Після того, як тероборонівці спробували зв’язатись з нардепом, він не відповів на їх повідомлення і закрив коментарі до своїх дописів. Так само не відповів нардеп і на запит журналістів щодо цієї ситуації.

Коли журналістам вдалось зустрітись з нардепом, він заперечив наявність будь-яких проблем з переданими ним бронежилетами, пославшись на те, що йому про подібні факти невідомо. Так само Микола Тищенко не зміг пояснити де та в який спосіб придбав бронежилети, яким понад 30 років.