Правоохоронця розглядають кілька версій смерті народного депутата Антона Полякова. Серед них — отруєння та хронічна хвороба.

Про це на брифінгу в п’ятницю повідомив очільник поліції Києва Іван Вигівський, повідомляють #Букви.

Версії слідства

За словами Вигівського, слідство не виключає, що Поляков був отруєний невідомою речовиною.

“Висунуто кілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною — як самостійно, так і невідомою особою. Наразі у нас є попереднє лікарське свідоцтво про смерть після розтину, згідно з яким причиною смерті є гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця”, — сказав він.

З метою виявлення токсичних, отруйних, наркотичних, психотропних речовин призначено судово-медичну експертизу та судово-токсикологічну експертизи.

Що передувало смерті нардепа?

Вигівський розповів, що напередодні смерті нардеп вживав алкоголь в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим, на ім’я Руслан Джампобулатов.

Після цього Поляков та Джамбулатов сіли до автівки останнього та каталися вулицями Києва.

“Знайомий запропонував поїхати до місця помешкання, однак у зв’язку зі сваркою зі співмешканкою він (Поляков — ред.) не схотів їхати. Десь півтори години вони їздили по вулицях Києва”, — розповів Вигівський.

Згодом Джамбулатову набридло проводити час з нардепом. Він посадив Полякова в таксі, яке мало відвезти його додому. Водій таксі порушував правила дорожнього руху, внаслідок чого авто зупинили правоохоронці. Тоді стало відомо про незадовільний стан нардепа.

“Правоохоронці перевіряли документи у таксиста й побачили на задньому сидінні загиблого у напівлежачому стані. Таксист повідомив, що пасажир сів у стані алкогольного сп’яніння і йому стало зле. Перевіривши стан Полякова, поліцейські побачили, що йому потрібна медична допомога, одразу викликали швидку і самостійно намагалися надати допомогу”, — додав Вигівський.

Смерть Полякова

Про смерть парламентарія стало відомо 8 жовтня.

Правоохоронці спершу розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Дніпровському районі столиці патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata через порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому.

За словами водія, він узяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього його почало нудити в машині.

Інспектори дістали пасажира з автомобіля та поклали в стабільне бокове положення. В нього не було пульсу та дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Приїхавши на місце інциденту, лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов.

Надалі на місце прибула слідчо-оперативна група Дніпровського району для подальшого дослідження та кваліфікування події.

Реакція депутатів

Під час сьогоднішнього засідання парламенту один із лідерів парламентської фракції “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутатка від фракції “Слуги народу” Галина Третьякова, коментуючи смерть свого колеги Антона Полякова, сказала, що стало “одним ворогом менше“. Третьякова, коментуючи це, відповіла: “У мене два зауваження. Звідки “За майбах” знає, що пишуть в чаті “Слуга народу” – це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, у залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь, якісь платки на рота, то, мені здається, що позор – це вам”. Після цієї репліки спікер парламенту Руслан Стефанчук вимкнув їй мікрофон. Усі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п’ять днів через висловлювання про смерть Полякова. Вона очолює комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Виключення Полякова з фракції

У листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

Наприкінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” і “розбори” у фракції.

У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.