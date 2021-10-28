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Смертельна ДТП у Харкові: водія взяли під варту

Суд ухвалив рішення взяти під варту водія Infiniti, якого підозрюють у скоєнні ДТП у Харкові, внаслідок якої загинула одна особа та ще троє — постраждали.

Четвер, 28 жовтня 2021, 11:55

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Слідчого суддя Київського районного суду міста Харкова обрав водієві автомобіля Infiniti запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого за ч. 2 ст. 286 КК України.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Що відомо про ДТП?

Вчора у Харкові, на перехресті проспектів Гагаріна та Героїв Сталінграда, сталася аварія за участі двох автомобілів, Infinity та Chevrolet Aveo.

Автомобіль Infinity рухався на великій швидкості та намагався перетнути перехрестя на червоне світло світлофора, внаслідок чого в’їхав у Chevrolet.

Через зіткнення водій Chevrolet загинув на місці, а водій та 2 пасажири Infinity отримали травми й були ушпиталені.

#Букви зібрали усю відому інформацію про цю аварію.

Теги: Infiniti, ДТП, Микола Харківський, Харків

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