Сьогодні абітурієнти складатимуть ЗНО з історії України

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Для участі у тестуванні зареєстровано понад 264 тисячі осіб.
Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50. В запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учаснику ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.
Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.
Також учасникам рекомендовано взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.
На сертифікаційну роботу з історії України відведено 150 хвилин. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали.
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