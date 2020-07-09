Covid-19 Україна

оновлено 09.07.2020 о 07:01

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Сьогодні абітурієнти складатимуть ЗНО з історії України

У четвер, 9 липня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з історії України.

Четвер, 9 липня 2020, 07:30

ВНО

Фото из открытых источников

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Для участі у тестуванні зареєстровано понад 264 тисячі осіб.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50. В запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учаснику ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Також учасникам рекомендовано взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

На сертифікаційну роботу з історії України відведено 150 хвилин. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали.

 

Теги: Україна, абитуриенты, ВНО, история Украины

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