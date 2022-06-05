Союзники та партнери НАТО розпочали великомасштабні навчання у Балтійському морі

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Навчання, котрі розпочнуться у Стокгольмі, на різних етапах проходитимуть у Центральній і південній частинах Балтійського моря, зокрема поблизу берегів Швеції, Латвії, Польщі та Німеччини. Водночас фахівці з військово-повітряних сил в Удемі командуватимуть та контролюватимуть усі повітряні операції.

Масштабні навчання міститимуть ще два етапи: навчання з бойового вдосконалення та тренування з інтеграції сил з тактичним сегментом протиповітряної оборони для зміцнення згуртованості та здібностей Союзники та партнери НАТО у всіх трьох сферах – повітряній, наземній та морській.

Основною метою є подальша сумісність у секторі десантних операцій та операцій із забезпечення свободи навігації, заборони на морі, протичовнової війни, протимінних заходів, медичної евакуації на морі та спільного відновлення персоналу, щоб продемонструвати як оборонний характер НАТО, так і готовність до захисту Балтійського регіону.

У повідомленні зазначили, що за участі Швеції та Фінляндії НАТО використовує шанс, щоб підвищити стійкість і силу своїх об’єднаних сил разом із двома претендентами на членство в Альянсі, спільними зусиллями.

Довідка. BALTOPS 22 – 51-й етап морських навчань у Балтійському регіоні. Навчання проводяться з 1972 року. Цього року будуть присвячені 500-річчю Королівського військово-морського флоту Швеції.