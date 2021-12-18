Сотням фанатів Тейлор Свіфт загрожують штрафи до $5 тисяч

Про це повідомили у службі охорони здоров’я штату Новий Південний Уельс.
Вечірка відбулась 10 грудня в залі Sydney’s Metro.
Після неї стало відомо про інфікування 97 людей. Результати тестів ще 600 людей поки що не відомі.
Дехто з присутніх на заході реєструвалися за допомогою QR-коду, що полегшило можливість зв’язатися з ними.
Місцева влада висуває версії, що інфіковані мають справу з варіантом Оmicron.
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“Будь-хто, хто відвідав вечірку “On Repeat: Taylor Swift Red Party” 10 грудня повинен негайно пройти тестування та ізолюватися протягом семи днів”, – попереджає служба охорони здоров’я штату.
Штрафи за недотримання вимог ізоляції, тестування та карантину збільшено до $5 тис. для фізичних осіб до $10 тис. для корпорацій.
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