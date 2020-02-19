Росія буде оцінювати "доцільність" нової зустрічі в "нормандському форматі" в залежності від успіхів України в виконання мінських угод.

Про це на сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН заявив постпред РФ при ООН Василь Небензя.

“Нас не можуть не турбувати спроби свідомо чи несвідомо підміняти мінську формулу, основу регулювання, іншими форматами. Наприклад, нормандським, який був створений для підтримки реалізації мінських угод. Тому вважаємо за необхідне знову наголосити, що робота цього формату буде результативна лише в тому випадку, якщо вона буде будуватися навколо безумовного виконання комплексу заходів та досягнутих в нормандському форматі домовленостей. Саме такий підхід був узгоджений за підсумками зустрічі “нормандської четвірки” 9 грудня. Саме реалізація цього підходу усіма учасниками, в першу чергу Україні, і стане для нас вирішальним фактором для оцінки доцільності або недоцільності нової зустрічі в нормандському форматі”, — заявив Небензя.

Зараз, за ​​його словами, Україна “саботує” виконання мінських угод, в західні партнери — “підіграють”. При цьому Небензя підкреслив, що Росія нібито не є учасницею конфлікту, і в мінських угодах не згадана.

Слова дипломата спростували представники інших держав. Зокрема, постпред Великобританії Карен Пірс нагадала, що причиною конфлікту на Донбасі є агресія Росії.

“Росія стверджує, що вона не є учасницею конфлікту. Але насправді Росія почала цей конфлікт в Україні і продовжує підживлювати його, люди страждають через це”, — сказала вона.

Представник Німеччини Крістоф Хойсген позначив рівень впливу Росії на угруповання “ЛНР” та “ДНР”, пригадавши ситуацію, яка мала місце під час підписання мінських угод. Тоді раднику президента РФ Владислава Суркова знадобилося всього 10 хвилин, щоб змусити бойовиків поставити свій підпис.

“Що стосується ролі Росії… Я був в Мінську. І велися переговори всю ніч в Мінську. І були укладені домовленості. Хтось сказав: “Сепаратисти повинні підписати”. І потім пан Сурков, який тоді вів переговори, сказав: “Я це зроблю”. І приблизно 10 хвилин йому знадобилося, щоб отримати підпис під цим комплексом заходів. Це ось з приводу незалежності сепаратистів від Росії”, — розповів він.

Нагадаємо, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.