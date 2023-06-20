російсько-українська війна
23:59 «Формується загін безсмертних командувачів» – фото Буданова з послом Японії спровокувало хвилю мемів у соцмережах
23:47 Спецслужби Німеччини посилять спостереження за вихідцями з Росії
23:29 Держсекретар США поінформував главу МЗС України про результат візиту до Китаю
23:00 Україна-НАТО: Розпочались консультації експертів з питань оборонного планування
22:57 Чи дійсні зношені та старі банкноти: роз’яснення Нацбанку щодо обміну готівкової іноземної валюти
22:33 За підтримки програми розвитку ООН в Україні знешкодили 540 тисяч мін та снарядів
22:17 G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури України – Кубраков
22:03 Франція спільно з Італією продовжуватимуть військову підтримку України – Макрон
21:35 Як зберегти психічне здоров’я постраждалим від підриву Каховської ГЕС – рекомендації від МОЗ
21:02 «Повноправне членство в ЄС і НАТО» – Порошенко у Лондоні перелічив складові перемоги України у війні
21:00 Суспільний мовник Болгарії почав транслювати новини українською
Допомагають перемагати
20:55 Фонд Сергія Притули передав ЗСУ партію гусеничної бронетехніки: БТРи вже задіяно на східному фронті
20:28 «Час підписати книжковий закон»: у соцмережах влаштували флешмоб до річниці ухвалення закону про заборону російської видавничої продукції
20:21 ООН закликає ЄС допомогти Україні у повоєнному відновленні екології – FT
20:04 У межах угоди з прокурором Хантер Байден визнав себе винним у справі про податки
19:59 Боронячи Україну, загинув чемпіон України з кікбоксингу Максим Бордусь
19:50 Україна та Румунія домовилися про обмін інформацією про екологічний стан Чорного моря
19:35 Одеський зоопарк прихистив тварин, постраждалих внаслідок руйнування Каховської ГЕС (фото)
19:20 Після підриву Каховської ГЕС встановлено місцеперебування понад 200 зниклих безвісти осіб
19:07 Що таке сонячний опік, і як його лікувати: відповідь експертів
18:51 Трьом росіянам, які очолили загарбницькі органи в окупованих районах України, повідомлено про підозру
18:34 Самотність шкодить не лише психічному здоров’ю чоловіків, але й їхнім кісткам – дослідження
18:08 АМС випустила перший тизер серіалу спін-оф «Ходячі мерці: Деріл Діксон»
18:05 В Україні розпочали розробку плану з відбудови громад, постраждалих від руйнування Каховської ГЕС
17:54 У Кремлі заявили, що зустріч Ентоні Блінкена із Сі Цзіньпіном не загрожуватиме зв’язкам КНР з РФ – CNN
17:44 Журналісти BBC викрили глобальну мережу катування й убивства мавп: члени мережі платили індонезійцям за жорстокі відео
17:35 У США блокують надання $2,5 млрд на виробництво ракет для України – Politico
17:32 У застосунку «Київ Цифровий» запустили цифрову карту для безконтактної оплати проїзду смартфоном
17:23 На бойовому чергуванні у Чорному морі ворог утримує сім кораблів – ОК «Південь»
17:07 Україна отримала міжнародну відзнаку за забезпечення прозорості у видобувних галузях
17:05 Уряд затвердив фінансування перших проєктів з Фонду ліквідації наслідків
16:58 У Болгарії виявили майже 400 сайтів, які поширюють російську пропаганду: деякі входили до топрейтингу сайтів

Спецслужби Німеччини посилять спостереження за вихідцями з Росії

20 червня у щорічній доповіді Федерального відомства з охорони конституції (BfV) традиційно перерахували основні загрози безпеці Німеччини. Серед основних загроз виокремлюють Росію та діяльність російських шпигунів.

Вівторок, 20 червня 2023, 23:47
Підтримати

Джерело: DW

Представляючи доповідь міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер зазначила, що повномасштабна війна Росії, що суперечить міжнародному праву, проти України змінила і ситуацію з безпекою у ФРН.

Загроза шпигунства, кібератак і дезінформації на цьому фоні посилилася”, – наголосила вона.

Своєю чергою, голова BfV Томас Гальденванг визнав російську пропаганду однією з загроз національній безпеці на тлі війни.

За його словами, в минуле десятиліття до Німеччини приїхало багато осіб із країн колишнього СРСР. Вони інтегровані у німецьке суспільство та мають національні паспорти. Одначе це коло осіб у Росії “досі розглядають як своїх росіян, на яких хочуть поширити вплив”.

Як пояснив Гальденванг, війна Росії проти України посилила загрозу російського шпигунства проти Німеччини. Хоча ще до початку військових дій відомство попереджало про активність спецслужб РФ на території ФРН.

Реакцією на російське вторгнення в Україну стало висилання 40 російських дипломатів, які були співробітниками спецслужб Росії. Цього року також було вислано російських дипломатів. Ми змогли суттєво обмежити активність російських спецслужб  на рівні легальної агентури в Німеччині”, – зазначив глава відомства.

Водночас особливу увагу він приділив російській пропаганді. Голова BfV бачить небезпеку в тому, що її поширення на тлі війни РФ проти України впливає на зростання екстремізму в ФРН. Зокрема існує багато прикладів того, як екстремісти в Німеччині використовують і посилюють дезінформацію і наративи роспропаганди.

Коментуючи нещодавню заяву президента Чехії Петера Павела про те, що необхідно посилити контроль над росіянами, які живуть у Європі, Гальденванг нагадав, що фактично усі росіяни, що намагаються інтегруватися у західне суспільство ще з часів СРСР у Росії все ще розглядаються “як свої росіяни”, на яких хочуть поширити особливий вплив. Тому, пояснив він, російська пропаганда по всіх каналах спрямована на цих осіб, враховуючи, що серед них поширена російська мова, якою поширюють наративи Кремля.

Ми зіштовхуємося з проросійськими протестами, в яких беруть участь представники цієї діаспори. Скільки саме, у нас немає статистичних даних. Ми спостерігаємо за тими особа, які підтримують російську пропаганду та реагують на неї”, – резюмував глава BfV.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Німеччини офіційно підтвердили, що вислали з країни російських дипломатів, аби “зменшити розвідувальну присутність” РФ.

Теги: Гальденванґ, загроза з боку рф, ізоляція росіян, ізоляція рф, Німеччина, російські шпигуни

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook