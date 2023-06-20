Спецслужби Німеччини посилять спостереження за вихідцями з Росії

Джерело: DW

Представляючи доповідь міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер зазначила, що повномасштабна війна Росії, що суперечить міжнародному праву, проти України змінила і ситуацію з безпекою у ФРН.

Загроза шпигунства, кібератак і дезінформації на цьому фоні посилилася”, – наголосила вона.

Своєю чергою, голова BfV Томас Гальденванг визнав російську пропаганду однією з загроз національній безпеці на тлі війни.

За його словами, в минуле десятиліття до Німеччини приїхало багато осіб із країн колишнього СРСР. Вони інтегровані у німецьке суспільство та мають національні паспорти. Одначе це коло осіб у Росії “досі розглядають як своїх росіян, на яких хочуть поширити вплив”.

Як пояснив Гальденванг, війна Росії проти України посилила загрозу російського шпигунства проти Німеччини. Хоча ще до початку військових дій відомство попереджало про активність спецслужб РФ на території ФРН.

Реакцією на російське вторгнення в Україну стало висилання 40 російських дипломатів, які були співробітниками спецслужб Росії. Цього року також було вислано російських дипломатів. Ми змогли суттєво обмежити активність російських спецслужб на рівні легальної агентури в Німеччині”, – зазначив глава відомства.

Водночас особливу увагу він приділив російській пропаганді. Голова BfV бачить небезпеку в тому, що її поширення на тлі війни РФ проти України впливає на зростання екстремізму в ФРН. Зокрема існує багато прикладів того, як екстремісти в Німеччині використовують і посилюють дезінформацію і наративи роспропаганди.

Коментуючи нещодавню заяву президента Чехії Петера Павела про те, що необхідно посилити контроль над росіянами, які живуть у Європі, Гальденванг нагадав, що фактично усі росіяни, що намагаються інтегруватися у західне суспільство ще з часів СРСР у Росії все ще розглядаються “як свої росіяни”, на яких хочуть поширити особливий вплив. Тому, пояснив він, російська пропаганда по всіх каналах спрямована на цих осіб, враховуючи, що серед них поширена російська мова, якою поширюють наративи Кремля.

Ми зіштовхуємося з проросійськими протестами, в яких беруть участь представники цієї діаспори. Скільки саме, у нас немає статистичних даних. Ми спостерігаємо за тими особа, які підтримують російську пропаганду та реагують на неї”, – резюмував глава BfV.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Німеччини офіційно підтвердили, що вислали з країни російських дипломатів, аби “зменшити розвідувальну присутність” РФ.