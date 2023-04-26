26 квітня речниця міністерства закордонних справ Норвегії Рагнхільд Сіменстад зазначила, що десятьом дипломатам, які працюють у посольстві в Москві, було сказано покинути Росію.

Про це інформує CNN.

МЗС РФ повідомило посла Норвегії в Москві, що 10 дипломатів у посольстві в Москві оголошені персонами нон грата в Росії. Дипломати повинні залишити Росію протягом короткого часу.

Сіменстад зауважила, що Осло вважає крок Москви реакцією на висилку Норвегією 15 співробітників російського посольства на початку цього місяця за звинуваченнями у шпигунстві.

Окрім цього, РФ викликали посла Норвегії, коли “був висловлений рішучий протест” у зв’язку з рішенням Осло вислати 15 російських дипломатів, мовиться в заяві російського МЗС.

У російському відомстві поскаржилися на “ворожий крок”, що ще більше загострив ситуацію у двосторонніх відносинах, котрі і так “знаходяться на критично низькому рівні”.

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Представниця Міністерства Норвегії заявила, що рішення Росії вважається “актом помсти”, додавши, що “всі наші дипломати в Росії виконують звичайну дипломатичну роботу. Російська влада це добре знає”.

13 квітня уряд Норвегії оголосив персонами нон грата 15 співробітників російської розвідки, які працювали у посольстві РФ в Осло.

У відомстві пояснили, що рішення норвезького уряду є відповіддю на зміну безпекової ситуації в Європі, яка призвела до посилення розвідувальної загрози з боку Росії. У Норвегії наголосили, що росіяни є чинними офіцерами розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям.

Зазначається, що діяльність цих розвідників відстежувалась протягом тривалого часу. Відтак російські офіцери повинні незабаром залишити Норвегію. До того ж країна не буде видавати візи іншим офіцерам розвідки, які бажають приїхати до Норвегії.

Очільниця МЗС Аннікен Гуйтфельдт наголосила, що нині Росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії.

Нещодавно міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом оголосив, що п’ятьох російських дипломатів висилають із країни.

Також у Міністерстві закордонних справ Німеччини офіційно підтвердили, що вислали з країни російських дипломатів, аби “зменшити розвідувальну присутність” РФ.