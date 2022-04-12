Про це посол заявив у Twitter.
У Ватикані повідомили, що на частині маршруту Хрест нестимуть українська та російська родини.
Андрій Юраш зауважив, що в Україні та інших громадах існує “загальне занепокоєння” щодо плану об’єднання українських та російських сімей. Та наголосив, що він працює над поясненням імовірних наслідків.
“Посольство України у Ватикані розуміє та поділяє загальне занепокоєння в Україні та багатьох інших спільнотах з приводу ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї. Наразі ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити труднощі цього та можливі наслідки”, – повідомив дипломат.
🇺🇦Embto🇻🇦understands&shares general concern in🇺🇦&many other communities about idea to bring together🇺🇦 &🇷🇺 women to carry Cross during Friday’s CrossRoad at Collosseum. Now we are working on the issue trying to explain difficulties of its realization and possible consequences pic.twitter.com/fIqFeN5TsM
— Andrii Yurash (@AndriiYurash) April 12, 2022
Раніше Ватикан оголосив, що у Страсну п’ятницю на 13 станції спільно понесуть хрест українська та російська родини.
Хресний шлях – це традиційне католицьке богослужіння, яке відтворює у пам’яті християн основні моменти страждань хресного шляху Ісуса Христа.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав Київ та Москву досягти миру в переговорах. Понтифік попросив скласти зброю на Великдень, який мине 17 квітня.
- 6 квітня Папа Римський Франциск засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.
- Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.
- Також Папа Римський присвятив свій антивоєнний допис у Twitter Україні та зробив це українською мовою.
- Відомо, що Папа Франциск у своєму щотижневому недільному зверненні та благословенні назвав війну в Україні “безглуздою різаниною, де хаос і звірства повторюються щодня”.