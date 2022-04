Про це посол заявив у Twitter.

У Ватикані повідомили, що на частині маршруту Хрест нестимуть українська та російська родини.

Андрій Юраш зауважив, що в Україні та інших громадах існує “загальне занепокоєння” щодо плану об’єднання українських та російських сімей. Та наголосив, що він працює над поясненням імовірних наслідків.

🇺🇦Embto🇻🇦understands&shares general concern in🇺🇦&many other communities about idea to bring together🇺🇦 &🇷🇺 women to carry Cross during Friday’s CrossRoad at Collosseum. Now we are working on the issue trying to explain difficulties of its realization and possible consequences pic.twitter.com/fIqFeN5TsM

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) April 12, 2022