Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш висловився проти планів Ватикану щодо Хресної ходи на чолі з Папою Франциском у Страсну П’ятницю.

Про це посол заявив у Twitter.

У Ватикані повідомили, що на частині маршруту Хрест нестимуть українська та російська родини.

Андрій Юраш зауважив, що в Україні та інших громадах існує “загальне занепокоєння” щодо плану об’єднання українських та російських сімей. Та наголосив, що він працює над поясненням імовірних наслідків.

“Посольство України у Ватикані розуміє та поділяє загальне занепокоєння в Україні та багатьох інших спільнотах з приводу ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї. Наразі ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити труднощі цього та можливі наслідки”, – повідомив дипломат.

🇺🇦Embto🇻🇦understands&shares general concern in🇺🇦&many other communities about idea to bring together🇺🇦 &🇷🇺 women to carry Cross during Friday’s CrossRoad at Collosseum. Now we are working on the issue trying to explain difficulties of its realization and possible consequences pic.twitter.com/fIqFeN5TsM — Andrii Yurash (@AndriiYurash) April 12, 2022

Раніше Ватикан оголосив, що у Страсну п’ятницю на 13 станції спільно понесуть хрест українська та російська родини.

Хресний шлях – це традиційне католицьке богослужіння, яке відтворює у пам’яті християн основні моменти страждань хресного шляху Ісуса Христа.